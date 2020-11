Com temas ligados ao esporte, educação, saúde e cultura, o Fórum Avança Bahia de Ginástica começa nesta sexta-feira (27) e será realizado até sábado (28). O evento, gratuito e on-line, é promovido pela Federação Bahiana de Ginástica e tem carga horária de oito horas e espaço para 500 participantes.

O projeto tem como objetivo promover a reflexão sobre as práticas atuais no âmbito da ciência, gênero e etnia, debatendo temas como nutrição, racismo e assédio no esporte. Ele é destinado a professores e acadêmicos de educação física, dança, arte-educação, artes circenses, ballet, nutrição, fisioterapia, psicologia, medicina do esporte e outras culturas corporais, assim da comunidade da ginástica.

Serão abordadas palestras sobre diferenças de atuação na aprendizagem e no treinamento da ginástica, estética negra; um olhar sobre a (im) posição de padrões, a cultura alimentar como determinante no desempenho esportivo, como minimizar o desgaste no treinamento de performance e a interface entre a ginástica, a sociologia, a filosofia e a antropologia.

“Com o crescimento do número de praticantes da ginástica, do número de treinadores, árbitros, gestores e demais colaboradores, é fundamental a atualização constante”, disse a presidente da federação na Bahia, Evelin Lôbo.

O evento tem coordenação cientifica da professora Dra. Sílvia Regina Seixas Sacramento e técnica dos professores Vanda Portugal (Ginástica Rítmica), Tatyana Brandão (Ginástica Aeróbica) e Yuri Belchior (Ginástica Artística).