Fórum Bahia-China discute cooperação técnica, pesquisas e negócios

O governo do estado realizou a abertura do Fórum Bahia-China de Cooperação para Estudos, Projetos e Negócios na noite desta quarta-feira (17), no Gran Hotel Stella Maris. O evento, que tem programação prevista até sexta-feira (19), visa firmar a cooperação entre a Bahia e a China no estímulo à produção de dados científicos, estudos, inovação, tecnologia e negócios, a partir de encontros estratégicos entre representantes do país asiático e do Governo do Estado da Bahia, além de investidores, pesquisadores e especialistas.

Entre as autoridades presentes no local, estava o vice-governador Geraldo Júnior e os titulares da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria do Planejamento (Seplan) e Secretaria do Meio Ambiente (Sema). O evento também contou com a presença de Tian Min, cônsul geral do Consulado Geral da República Popular da

China no Rio de Janeiro.

Por volta das 20h, o Fórum teve início com os discursos do diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira, do vice-governador do estado e da cônsul geral da China no Rio de Janeiro. Eles comemoraram o acordo de cooperação entre a China e a Bahia, e assinaram o Memorando de Entendimento para a realização de estudos e projetos nas áreas de Logística de Transportes, Economia de Baixo Carbono e Cidades Inteligentes.

"A cooperação que vamos firmar com a China é com a Academia de Ciências Macroeconômicas de Shandong. Lá, vamos aprender como eles vêm fazendo para tirar sua população da extrema pobreza. São 800 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza em apenas 50 anos. A China investiu em agricultura, investiu fortemente em tecnologia e inovação, foram criadas cidades inteligentes, onde o homem do campo pôde exercer sua cidadania, tendo habitações dignas e saneamento. Nós vamos trazer essa tecnologia", destacou José Acácio Ferreira.

A cooperação também engloba o estudo para implementar o uso de energias renováveis na Bahia, visto que a China é campeã na produção de energias desse tipo. Ainda, segundo o diretor-geral da SEI, haverá espaço nos três dias de evento para a discussão de investimentos.

"Estamos aqui com o Banco do Nordeste, a Desenbahia e temos também representantes da Caixa Econômica Federal. Todos esses estão pegando empresas baianas para poder impulsionar o seu crescimento. Alguns bancos vão investir em empresas baianas como a Quinto Energy, que vai firmar também um memorando de entendimento com a China. Os volumes de recurso são muito grandes", afirmou.

Com esses incentivos financeiros, a expectativa é de que projetos que estavam parados, como a Ponte Salvador-Itaparica, sejam destravados. Contudo, o secretário da Seplan, Cláudio Peixoto, afirma que a obra precisará ser revista. "A Ponte Salvador-Itaparica é um investimento que envolve uma engenharia financeira e precisa ser revista, porque os custos da construção aumentaram muito. O estado está revendo e os investidores chineses também, mas esse é um assunto que vai estar na mesa nos próximos dias", assegurou.

A programação do Fórum segue nesta quinta e sexta-feira, com seminários, painéis, conferências e mesas de negócios. De acordo com José Acácio Ferreira, a grande novidade do evento deve ser o anúncio da vinda da BYD, fabricante chinesa responsável pela construção do VLT de Salvador, para a Bahia. "Os representantes da BYD já estão aqui na Bahia para firmar pactos e ajustes no sentido de virem para a Bahia. O que posso adiantar é que, no sábado, vamos visitar, junto a comitiva chinesa, o porto que era utilizado pela Ford, onde era desenvolvida a parte de escoamento da sua produção. Esperamos que depois dessa visitar possa haver anúncio do secretário e do nosso governador", finalizou.

Programação

Quinta-feira, 18/05

8h – Credenciamento

9h – Início

Execução dos hinos

Apresentação da Orquestra Neojiba - transmitida online do Parque do Queimado

Apresentação cultural da China - Origem histórica do Intercâmbio China-Brasil - Sra. Sun

Yanping - Diretora chinesa do Instituto Confúcio da PUC-Rio

9h30 – Intercâmbio de estudos e projetos SEI-Academia de Shandong

Ato de assinatura do Memorando de Entendimento entre a SEI e a Academia de Ciências Macroeconômicas de Shandong

10h20 – Perspectivas de desenvolvimento industrial no âmbito da relação Brasil e países asiáticos – Uallace Moreira – Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC)

Mediador: Afonso Florence – Secretário da Casa Civil do Estado da Bahia

10h40 às 11h – Coffee break

11h – Conferência sobre Cidades Inteligentes na perspectiva da realidade da Bahia

Mediador: André Pinho Joazeiro – Secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do

Estado da Bahia

12h20 às 14h20 – Intervalo

14h20 – 1º Painel: Logística de transporte como fator de desenvolvimento regional

Mediador: Mateus Dias - Superintendente de Planejamento em Logística de Transporte

e Intermodalismo da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia

15h50 – 2º Painel: Economia de baixo carbono: energias renováveis e mercado de

carbono

Mediador: Vânia Carla Moraes Almeida, Superintendente de Inovação e

Desenvolvimento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia

17h20 Coquetel