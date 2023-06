Fórum de ESG movimenta Salvador e confirma nova edição em 2024

O Alô Alô Bahia e o CORREIO promoveram durante a semana na capital baiana o maior fórum de ESG do Nordeste. Batizado de ‘ESG Fórum Salvador’, o evento chegou à sua segunda edição reforçando o compromisso dos dois veículos de serem protagonistas nos grandes debates nacionais.

A abertura, na terça-feira à noite, reuniu patrocinadores, convidados, especialistas e executivos engajados com os propósitos levantados pela sigla.

O evento continuou no dia seguinte, quarta-feira, no mesmo local (o Porto Salvador), durante todo o dia, com speakers de diversas partes do país. No encerramento, a SEFAZ entregou uma carta compromisso que garante a implantação de medidas alinhadas com as questões ambientais, sociais e de governança no município.

A próxima edição do fórum já foi confirmada: será em maio de 2024, com o compromisso de jogar luz sobre a importância do tema. Até lá!

Fotos: Elias Dantas e Jefferson Peixoto.

