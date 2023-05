Fórum ESG: CEO da Dengo Chocolates destaca como conciliar lucro e práticas sustentáveis

A programação do segundo dia do II Fórum ESG Salvador, nesta quarta-feira (31), foi iniciado com uma palestra do engenheiro Estevan Sartoreli, co-fundador e co-CEO da Dengo Chocolates, empresa de referência reconhecida na dinâmica negócio e sustentabilidade.

A iniciativa, de acordo com empresário, tem entre seus principais valores a geração de renda decente ao pequeno e médio produtor de cacau do sul da Bahia, associado ao consumo de 'chocolate de verdade' - mais chocolate do que açúcar.

"A Dengo e outros negócios socio-ambientalmente corretos têm desenvolvido uma linha intermediária entre negócio e impacto ambiental. Nascemos pela Bahia pelo primeiro propósito de gerar renda decente para produtores de cacau. A Bahia é um dos principais produtores, e boa parte dos produtores não aferem uma renda digna para se manter no campo e para as novas gerações", pontuou Estevan.

A Dengo Chocolates nasceu em 2017 e tem em sua cartela ativa de fornecedores da matéria-prima 150 produtores ativos. A renda mensal dos produtores supera a margem de R$ 2,3 mil, o que significa retorno a partir de 70% em relação ao que se pratica na cadeia cacau-chocolate. A margem de retorno convencional é de apenas 3% da rentabilidade da cadeia para o produtor.

A produção de cacau baiana representa mais de 60% da oferta nacional. Do total de produtores locais, mais de 60 mil estão no sul do estado.

Sartoreli destacou a importância de ir além nos conhecimentos sobre ESG e colocá-los em prática. "Mais importante do que nos tornamos intelectuais, o quanto você sabe sobre o tema, mas que você coloque em prática, o que você sabe. Precisamos ser uma sociedade da ação", finalizou.

Quais os principais pilares da Dengo Chocolate?

Respeito

O produtor recebe mais pelo cacau, de 70% a 245% acima do preço de mercado; capacitação gratuita para o produtor e diversificação das fontes de receita do pequeno produtor

Inspirar quem consome

Consumo consciente, mais sabor, menos embalagem; redução de açúcar e sabores do Brasil - frutos e castanhas exóticas.

Conservação ambiental

Estímulo à produção orgânica e plantio no modelo cabruca, quando a plantação ocorre em meio à floresta.