Fórum hoje Barreiras

Fazendas monitoradas por drones, sensores de umidade que ajudam a diminuir o gasto com água, máquinas autônomas interligadas por telemetria, aplicativos com inteligência artificial que ajudam a pesar o gado sem estressar o animal.

Tecnologias como estas já estão em campo e vem dando impulso ao desejo dos agricultores que querem produzir mais, gastando menos e respeitando o meio ambiente.

O investimento em equipamentos de última geração tem sido constante nas fazendas baianas, onde as estratégias para aumentar a produtividade são cada vez mais frequentes. São elas que também vêm favorecendo a obtenção de selos de sustentabilidade exigidos pelos principais mercados internacionais.

As certificações são consideradas essenciais no mercado mundial, que exige alinhamento da produção agrícola com ações sustentáveis e de preservação do meio ambiente.

Em busca desta garantia de permanência nos mercados mais exigentes, quase todas as fazendas produtoras de algodão do Oeste da Bahia possuem certificados do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR). Para obter o selo é necessário cumprir 224 itens que envolvem protocolos de legislação ambiental à normas trabalhistas. Muitas lavouras também estão licenciadas pela ONG suíça Better Cotton Initiative (BCI), que exige o cumprimento de outros 25 itens.



FÓRUM DISCUTE SUSTENTABILIDADE NO CAMPO

As estratégias para garantir sustentabilidade no campo e a preservação ambiental em áreas agrícolas serão discutidas durante o I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade (FISC) em Barreiras, no oeste da Bahia. O evento será realizado no Auditório da Câmara de Vereadores da cidade de Barreiras, nesta sexta-feira (22), das 8h às 11h30.

Este é terceira versão do fórum este ano. O evento itinerante já passou por Salvador e Vitória da Conquista, reunindo especialistas, produtores rurais, estudantes e gestores de órgãos públicos.

O I Fórum de Inovação e Sustentabilidade para a Competitividade – edição Barreiras - é uma realização do Ibama, WWI, ABAPA com apoio editorial do jornal Correio*.

Entre outros assuntos, quem for ao evento vai poder acompanhar palestras sobre direito ambiental, inovação tecnológica na agricultura e o potencial hídrico da região produtora de fibras, frutas e grãos. O acesso é gratuito e as perguntas podem ser feitas pelo Whatsapp (77) 98825-6039.

PROGRAMAÇÃO

8h15 - Inovação tecnológica na agricultura – Leandro Carrion, gerente de otimização da Jonh Deere.

8h35 – O papel da agricultura para sustentabilidade e preservação ambiental – Evaristo de Miranda, Chefe da Embrapa Territorial.

9h05 – Direito Ambiental – Rodrigo Justus, Assessor técnico sênior de meio ambiente da CNA.

9h25 – Mesa Temática – Moderador: Rodrigo Alves, Superintendente do IBAMA

10h05 – Oeste da Bahia na era da Eco-nomia – Eduardo Athayde, WWI – World Walcth Institute

10h25 – Cotonicultura no estado da Bahia – Júlio Cézar Busato, Presidente da ABAPA.

10h40 – Projeto do estudo sobre o aquífero Urucuia e o potencial de irrigação no oeste da Bahia – Everardo Mantovani, professor titular da Universidade Federal de Viçosa.

10h55 – Algodão Brasileiro Responsável – Fernando Rati, gestor técnico da Abrapa.

11h10 – Mesa Temática – Moderador: Rodrigo Alves, Superintendente do Ibama.

11h30 – Encerramento