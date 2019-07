Fórum na Fonte Nova discute futebol feminino baiano e brasileiro

Reunindo três palestras com especialistas em estudos no futebol feminino brasileiro, o Fórum Esportivo 2019 acontece no próximo sábado (13), no auditório 2 da Arena Fonte Nova. O evento é gratuito.

Os responsáveis por conduzir os debates serão o professores Wilson Manoel, da Faculdade 2 de Julho e Enny Moraes e Jânio de Castro, ambos da UNEB.

O evento começa às 7h30 com café da manhã e apresentação musical. Logo depois, Wilson Manoel inicia a palestra chamada "Futebol Feminino: as interfaces do crescimento". Segundo o professor, a ideia é apresentar "um olhar voltado para a comunicação entre os integrantes do sistema: Clubes, Federações, Atletas, Mídias e Patrocinadores".

Já às 9h, a professora Enny Moraes, doutora pela PUC-SP e pesquisadora na area de História e Memória da Mulher no Esporte, vai palestrar sobre o passado do futebol feminino na Bahia. A ideia da professora é mostrar um panorama apontando que o futebol feminino não se tornou realidade apenas na geração de Marta e companhia.

A última palestra será do professor e radialista Jânio de Castro, entitulada como "Dimensões territoriais e diversificação das práticas esportivas: desafios e possibilidades".

O Fórum Esportivo também conta com coquetel e tour pela Fonte Nova. As inscrições já estão esgotadas e a programação completa está disponível em www.doity.com.br/forum19