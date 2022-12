Foto de Messi com taça da Copa é a 2ª mais curtida do Instagram

Depois de conquistar o título da Copa do Mundo, Lionel Messi foi às redes sociais para comemorar. O craque da Argentina postou um álbum com várias fotos da festa em campo, muitas em que aparece acompanhado da taça do Mundial. Pois a publicação se tornou a segunda mais curtida da história do Instagram.

Até a tarde desta segunda-feira (19), o post já acumulava mais de 48 milhões de likes. A imagem superou a montagem feita pela marca Louis Vuitton, que colocou Messi e Cristiano Ronaldo frente a frente, jogando xadrez. A ação publicitária, postada na conta do atacante português, tem cerca de 42 milhões de curtidas.

A postagem de Messi na comemoração pelo tricampeonato argentino está atrás no Instagram apenas da foto de um ovo. Foi uma brincadeira que surgiu em 2019, com o intuito de estabelecer um recorde na rede social. O perfil 'world_record_egg' só tem uma publicação, a do ovo, que soma mais de 56 milhões de curtidas.

Messi publicou o álbum de fotos horas depois de a Argentina bater a França nos pênaltis, na final da Copa do Mundo, no Lusail. "Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu (a ficha), não consigo acreditar", escreveu o camisa 10.