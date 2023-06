Fotógrafa Mbeni Waré, filha de Ailton Krenak, morre aos 38 anos em Salvador

A fotógrafa Mbeni Waré Costa Lacerda, 38 anos, morreu em Salvador neste domingo (11). Mbeni era filha do líder indígena Ailton Krenak. Ela também era militante da causa indígena e estudante do Bacharelado Interdiciplinar em Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ela estava internada no Hospital São Rafael, onde investigava a possibilidade de um câncer no fígado.

Em nota, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac) lamentou a perda e lembrou que Mbeni participava do Grupo de Pesquisa em Ecologia Política. "Mbeni nos brindou em vida com afeto e força. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Mbeni, presente!", diz o texto.

Integrantes do Projeto Culturas de Antirraciscmo na América Latina (Carla), da Ufba, também divulgaram uma nota de pesar. "Fez a passagem deixando um vazio em nossos corações", diz o texto. "Nossas sinceras condolências à família e amigos nesse momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado".

Essa mesma nota foi reproduzida pelo perfil de Ailton nas redes sociais.

O enterro acontece nesta tarde, no cemitério Bosque da Paz.

(Foto: Reprodução)