Fotografia: crianças e jovens do MST registram a própria história 

Transformações pessoais, sociais e tecnológicas. O livro Olhares Comprometidos - Fotografia e Identidades no MST - que será lançado nesta terça (30), às 17h, no Palacete das Artes - percorre 20 anos na vida de seu autor, o fotógrafo e professor da Faculdade de Comunicação da Ufba Rodrigo Rossoni, e de moradores do assentamento Terra Piranema, no norte do Espírito Santo.

Neste período, Rossoni esteve em três momentos distintos no local, documentando, realizando oficinas e pesquisando as imagens produzidas por crianças - e depois jovens - na localidade.

O primeiro encontro foi em 1997, quando Rossoni fez um registro documental do assentamento e das crianças para seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Espírito Santo -Ufes. Naquela fase, e ainda com o acampamento sob lonas pretas, ele tratou de temas como infância, exclusão e acesso à terra.



Em 2003, partiu para outra etapa, realizando oficinas de fotografia com as crianças e estimulando-as a registrar seu próprio cotidiano. “Eu decidi parar de fotografar quando percebi que o trabalho que eu tinha feito não mudaria em nada a vida daquelas pessoas. Eu é quem estava em destaque, e não eles

ou a causa”, afirma.

O segundo momento traz o olhar colorido de 34 meninos e meninas de 6 a 11 anos para seu entorno (muitos já assentados), amigos e familiares. E dando um salto para 2017, Rossoni volta para investigar a relação que os agora jovens estabeleceram com as novas tecnologias e com a fotografia. Já na era do smartphone, a selfie domina totalmente a cena.

“Há uma passagem de visualidade centrada na poética de um narrador estrangeiro para uma poética de um narrador nativo, de dentro da cultura”, resume Rossoni, que fala sobre o processo hoje, no lançamento. O evento também conta com exposição e projeção de imagens.





Ficha

Livro: Olhares Comprometidos - Fotografia e Identidade no MST

Autor: Rodrigo Rossoni

Editora Edufba

Preço: R$ 40 (no lançamento) e R$ 55 (no site site https://olharescomprometidos.com.br/)