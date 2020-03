Fotografias feitas por mulheres são expostas em Salvador

Imagens que transitam entre o relato pessoal, ficcional, a fotoperfomance e o documental, todas feitas por mulheres fotógrafas, podem ser conferidas em duas exposições gratuitas que estão em cartaz em Salvador esse mês. Na Casa Respeita as Mina (Pelourinho), a mostra Imagem Ritual revela os olhares de sete artistas, com curadoria de Mariana David. Amanda Oliveira, Hury Ahmadi, Iris de Oliveira, Laryssa Machada, Maria Bosetti, Rayana Azevedo e Shai Andrade apresentam seus trabalhos autorais, fomentando a discussão da fotografia como objeto e lugar da contemplação que nos transforma. A visitação pode ser feita das 15h às 21h, no térreo da casa que funciona até o dia 31 de março.

(Foto: Laryssa Machada)

Na estação Imbuí do metrô, a fotógrafa Isabele da Costa assina a exposição Phoenix - Mulher como Obra de Arte. Em cartaz até sexta-feira (20), a mostra apresenta o olhar sobre vivências, fases da vida e o corpo feminino como ele é. As fotos surgem quase cruas, sem padronizações nem interferências de pós-produção de imagem. Desta forma, a fotógrafa busca o resgate da autoestima e autoconfiança de forma coletiva, fazendo uma verdadeira corrente do bem.