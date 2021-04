Fotógrafo Alvaro Villela retrata quilombolas de Rio de Contas

O fotógrafo baiano Alvaro Vilella passou dois anos registrando o dia a dia das comunidades quilombolas de Barra do Brumado e Bananal, em Rio de Contas, na Chapada Diamantina. A experiência deu origem ao livro Faces – E-book, que será lançado amanhã, às 19h, no canal Pau Viola, no YouTube. O lançamento virtual será mediado por Lanussi Pasquali, professora, curadora e mestra em artes visuais.

A publicação eletrônica reúne 43 imagens feitas pelo artista. “São pessoas, que em raras oportunidades, viram seus rostos retratados”, conta Alvaro, que tem 2 livros lançados e 30 anos de carreira. Ele revela que só foi possível realizar o projeto porque se mudou para a região. “Nestes dois meses, tive a oportunidade de conviver e de me aproximar da intimidade de seus moradores”. O link para o livro estará disponível no site www.alvarovillela.com.br, após o lançamento.

Para Alvaro, o projeto dá visibilidade às comunidades quilombolas e oferece uma outra perspectiva aos remanescentes dos quilombos. “Penso que é uma forma de construção, resgate e manutenção da memória, história e identidade dos moradores dessas comunidades, na medida em que transforma a percepção delas sobre si mesmo e sobre o mundo que os cerca”, comenta o fotógrafo.

Alvaro Villela

Alvaro, que tem 61 anos, é especializado em fotografia publicitária. Desenvolveu também projetos pessoais, como Cuba aos Cubanos (2004), em que percorreu o país da América Central de carro e registrou mais de 800 fotos.

Serviço

Lançamento Quinta-feira (15), 19h

Onde no canal Pau Viola, no YouTube

Link para o livro será divulgado no site alvarovillela.com.br, após o lançamento