Fotógrafo baiano Fernando Gomes lança fotofilme sobre costumes do sertão

O fotógrafo baiano Fernando Gomes lança, nesta semana, .REVIR., um fotofilme onde compartilha imagens de suas idas de Salvador ao sertão baiano, fazendo o caminho inverso ao percurso realizado por sua família décadas atrás. No vídeo, Fernando explora através de fotografias e filmagens a paisagem destes caminhos mas também os costumes e a religiosidade tão marcantes do modo de vida dos interiores do nordeste.



O trabalho é resultado de uma parceria com a Editora Gris e a cantora/compositora Livia Nery, que assina a produção musical. As imagens permeiam o imaginário familiar nordestino e acontecem especialmente nos períodos festivos, da Semana Santa e festas juninas. Editado em 2020, o ano em que não houve festejos e as viagens de Fernando aconteceram entre seus arquivos, passeando por estradas, montanhas e por uma fé que permanece apesar de tudo. A obra ainda conta com audios de familiares do artista, que atravessam a trilha sonora unindo os separados pela pandemia.