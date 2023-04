Fotógrafo Christian Cravo vai inaugurar exposição em Nova York no mês de maio

(Christian Cravo)

Uma das fotografias feitas na África para a exposição

Os registros feitos pelo fotógrafo Christian Cravo entre os anos de 2010 e 2022 durante várias expedições à África que resultaram no livro e exposição Reino Desse Mundo serão vistos pelos americanos. O artista visual, nascido na Dinamarca e criado na Bahia, inaugura em Nova York, no próximo dia 11 de maio, na tradicional galeria Throckmorton Fine Arts, na 57 East, uma exposição que reúne 27 obras que fica em cartaz até 9 de julho. Neste mês mesmo dia, Cravo – que tem obras em importantes museus do mundo, como o Guggenheim, na mesma Nova York, lança o livro homônimo da mostra. Esta é a sexta vez que o artista que tem reconhecimento no mercado internacional de arte expõe em Nova York, cidade que para ele, tem um carinho especial, não apenas pelo reconhecimento do seu trabalho, mas por ter vivido alguns anos lá. A curadoria é do próprio artista em parceria com o galerista Spencer Throckmorton.

(Divulgação)

Christian Cravo na África

Premiado

Vale lembrar que a exposição Reino Desse Mundo já foi vista no Brasil em 2015, No Museu Afro-Brasil, em São Paulo, quando conquistou o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte – APCA. Na Bahia, parte do material registrado nos dois primeiros anos das muitas expedições à África, Christian Cravo expôs no Palacete das Artes, em 2012.

(Divulgação)

Iris Rangel comanda o Sabores da Gabriela no Rio

Quentura

Dois chefs baianos estão no livro Receita da Vida – Cozinha com Sentimento, que a jornalista e escritora Luciana Fróes lança hoje, às 19h, no Restaurante Baba, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Os baianos Iris Rangel e João Diamante, ambos radicados em solo carioca, se juntam a outros 10 personagens da gastronomia do Rio, na obra que tem prefácio da chef Flavia Quaresma.

(Divulgação)

Chef João Diamante vive no Rio

Letras

O jornalista, professor e poeta Florisvaldo Mattos lança hoje (25), às 17h, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, o livro A Academia dos Rebeldes e Outros Exercícios Redacionais. A obra reúne 27 ensaios dispostos em pouco mais de 500 páginas e estão divididos em eixos temáticos: literatura, artes plásticas, poetas e artistas e exercícios redacionais. No dia do lançamento, a obra será distribuída gratuitamente aos presentes.



Recital

Boca a Boca – um solo para Gregório é o nome do espetáculo em formato de recital que o ator baiano Ricardo Bittencourt apresenta no próximo dia 28, no Teatro Oficina, de José Celso Martinez Correia, em São Paulo.

(Divulgação)

Escultor Dodó Andrade

Moda I

A Bilbao do Caminho das Árvores promove nesta quinta-feira (27), a partir das 17h30 o evento Art, Beleza & Moda que promete movimentar a loja com bate-papo da dermatologista Isabela Pimenta e as exposições dos artistas Dodó Andrade e Paula Moura. Durante o evento, a Bilbao e a Carolina Costa, marca de acessórios femininos que integra a flagship store apresentarão um preview das coleções outono-inverno.

(Divulgação)

Angela Freitas e Regina Weckerle

Moda II

Falando em moda, as especialistas no assunto, Angela Freitas e Regina Weckerle apresentam a coleção outono/inverno do estilista Reinaldo Lourenço nos dias 26 e 27 próximos (quarta e quinta-feira) das 10h às 20h, na loja Appa Conceito, do shopping Boulevard Vitória, no Corredor da Vitória.

Cozinha

Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebem, no dia 3 de maio, às 19h, no restaurante Origem, no Caminho das Árvores, os chefs Caio Soter (do Pacato, em Minas Gerais) e Cesar Costa (do Corrutela, de São Paulo) para mais uma edição do projeto Origem Convida. Os quatro vão servir um menu especial elaborado em conjunto. Vale lembrar que o Origem foi eleito na semana passada o quarto melhor restaurante do Brasil pela revista Exame.

Coletivo

O projeto Outras Vozes, que reúne dez artistas em canções autorais, releituras de músicas brasileiras e outras intervenções artísticas, terá sua primeira apresentação no dia 6 de maio, às 20h30, no Cinema do Museu. A estreia contará com as participações dos cantores Ana Barroso, Angela Velloso, Dorea, Daniel Farias, Fatel, Guigga, Luiza Britto, Théo Charles, Tom Lima. A proposta do coletivo que dá seus primeiros passos devgarinho, é fazer mostras independentes e itinerantes.