Fotógrafo do CORREIO tem equipamento roubado em serviço

O fotógrafo do CORREIO Arisson Marinho foi assaltado durante o serviço na noite desta segunda-feira (2), na localidade das Sete Portas, em Salvador. Ele estava fotografando o dia chuvoso quando foi cercado por um grupo, que o esmurrou e o ameaçou com uma faca. Além disso, os assaltantes levaram o equipamento que tinha em mãos.

"Eu estava fotografando o movimento das pessoas, já ia embora quando me abordaram. Foi muito rápido, uma mulher me abordou e logo depois, um pulou uma grade, outro puxou a correia, e outro por trás me deu um murro na cabeça. Quando olhei, me deu um murro no olho. Mais um chegou me ameaçando com uma faca e outro tentou me dar uma 'gravata'. Empurrei ele, que puxou minha camisa e ela rasgou", relatou o fotógrafo em conversa com uma colega de reportagem. Ele fez um boletim de ocorrência e deu queixa na 1ª Delegacia.

Uma máquina EOS 1 DX que custa cerca de R$20 mil quando usada, além de uma lente teleobjetiva 70 - 200, de cerca de R$10 mil, foram levadas durante o roubo. O grupo não conseguiu roubar o que estava dentro do casaco de Arisson.

Equipamento está entre os melhores do mercado (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil, a Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública foram procuradas, mas não retornaram até a publicação desta reportagem.