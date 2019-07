Fotógrafo e artista visual Gilucci Augusto lança primeiro livro

Fotógrafo, professor, chef, mestrando em Desenho, Cultura e Interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e, agora, escritor. Gilucci Augusto lança nesta quarta-feira (31) sua obra de estreia na arte literária: o livro "Nuances – Entre Luzes e Sombras" (Editora Penalux).

A publicação, com pouco mais de uma centena de versos e prosas, será apresentada na Biblioteca do Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA, a partir das 18h30.

Durante o evento, o autor promoverá uma roda de conversas, "Arte contemporânea em tempos de crise", com a presença de artistas de diversas linguagens. A ideia é promover um diálogo sobre as possíveis relações dos seus fazeres artísticos e o contexto político atual.

Estarão presentes no bate-papo conversa o músico e líder/ativista quilombola Ananias Viana, a contadora de história e professora universitária Luciene Souza, a dançarina, pesquisadora e professora universitária Vânia Oliveira, o artista multilinguagem Yuri Tripodi, o diretor teatral e poeta João Figuer e a professora universitária Rita Queiroz.

"“Ser contemporâneo é viver o aqui e o agora. É estar atento e interagindo com as coisas que acontecem ao nosso entorno. Portanto, me parece necessário e importante dialogarmos sobre esse momento de crise que estamos vivendo na sociedade e na política, a partir de nossos fazeres artísticos e suas relações”, diz Gilucci.

O evento tem classificação indicativa para maiores de 18 anos de idade.

Serviço:

O quê? “Nuances - Entre Luzes e Sombras”

Quem? Autor Gilucci Augusto

Onde? Na Biblioteca do Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA.

Quando? Lançamento dia 31 de julho de 2019, quarta-feira, às 18h30min

Classificação indicativa? Maiores de 18 anos de idade

Quanto? Evento gratuito. Já os livros podem ser adquiridos por R$ 38,00 no dia do evento e, posteriormente, no site da Editora Penalux.