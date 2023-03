Fotógrafo é morto a facadas durante festa em apartamento; suspeito foi preso

O fotografo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, conhecido por "Terremoto", foi morto a facadas após sair de uma festa dentro de um apartamento, no Centro de São Paulo. O jovem colaborava com o coletivo Jornalistas Livres, onde fazia trabalhos em diversas manifestações.

O suspeito de ter assassinado o fotografo é Vinicius Eduardo Santos Saavera, de 23. Ele foi preso neste domingo (12) e levado para o 3º Distrito Policial (DP), Campos Elíseos, sendo investigado por homicídio pela Polícia Civil. Na delegacia, o suspeito alegou que agiu em "legítima defesa".

O caso aconteceu na quarta-feira (8), no apartamento do suspeito, na Avenida Ipiranga. A namorada de Vinicius, uma inglesa de 23 anos, foi ouvida na delegacia também, além de outro rapaz que estava na festa, regada em bebidas alcoólicas e drogas.

(Foto: Divulgação/Amador)

Antes da prisão, segundo o g1, Vinicius gravou um vídeo e publicou nos stories do Instagram afirmando que tinha matado o fotografo após discutirem feio devido a uma possível cantada que Felipe teria dado na inglesa.

O suspeito chegou a ficar internado por dois dias na Santa Casa da Misericórdia, devido os ferimentos que sofreu durante a discussão com o fotógrafo. O corpo de Felipe foi velado e enterrado no sábado (11), no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte da capital.

"Por mais que esse cara fez, tudo isso dá raiva, mas a gente precisa buscar a Justiça do homem", comentou a irmã da vítima, Katequile Souza.