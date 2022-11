Fotógrafo Rui Rezende lança livro com imagens aéreas da Bahia

Quando criança, o fotógrafo Rui Rezende, nascido em Amargosa, desejava ser piloto da Força Aérea Brasileira. Esse sonho, ele não realizou. Mas é muito provável que ele já tenha mais horas de voo que alguns pilotos profissionais por aí. É que Rui se especializou em fotos aéreas e agora está lançando um livro somente com esse tipo de registro: A Bahia Vista por um Passarinho.

O livro será lançado nesta quinta-feira (17), às 17h, no Instituto Goethe, no Corredor da Vitória. A publicação reúne 320 cliques que Rui realizou enquanto sobrevoava em aeronaves dos tipos mais diversos, como balão, helicóptero, avião e outros menos convencionais, como parapente e girocóptero, uma espécie de mini-helicóptero sem portas.

Somente para este livro, Rui estima ter voado cerca de 480 horas nas mais diversas regiões da Bahia. "Quis percorrer a Bahia toda. Voei até as divisas com Espírito Santo, Alagoas, Tocantins, Minas Gerais... Sobrevoei o Rio São Francisco, Rio Corrente, Rio Preto, Vale do Jequiriçá...", diz o fotógrafo, sempre entusiasmado.

Taipu de Fora, na Península de Maraú

Rui diz ter realizado mais de 128 mil fotos, até chegar a essa seleção final. Tem imagens desde 2009, quando começou a conceber este projeto, até setembro deste ano, quando registrou imagens da Esquadrilha da Fumaça em Salvador. "Busquei imagens que representem o estado, mas que não sejam necessariamente 'bonitas'. Deixei de fora fotos lindas. No livro, tem fotos de aeroportos, portos, pessoas colhendo frutas, imagens de desmatamento, combates a incêndio...".

Foi enquanto fazia uma das fotos - que aparece no livro - que Rui sofreu um grave acidente de avião, em Barreiras, no oeste da Bahia, em julho de 2014. O fotógrafo havia feito no chão de uma fazenda um imenso desenho de um beija-flor para, em seguida, fotografar.

"Estávamos voando baixo e o avião pegou um vento de cauda [vento que está a favor da aeronave]. Em seguida, o avião despencou. O acidente foi muito grave. Minha pressão caiu a cinco por dois, meu fígado estava rasgado", lembra Rui. Passou mais de 40 dias hospitalizado, dos quais dez foram em coma. Mas bastou se recuperar e seis meses depois, lá estava ele de novo voando, em 1º de janeiro de 2015.

"Fretei um helicóptero e fui fazer fotos da procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Antes do acidente, eu achava que, se o avião caísse, eu ia morrer. Mas não morri. Isso só me deixou ainda mais corajoso", garante Rui.

O livro pode ser comprado no lançamento, nesta quinta-feira, por R$ 200, pelo Instagram do fotógrafo (@ruirezendefotos) ou pelo whatsapp (71) 9 9953 1224.