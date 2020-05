Fotógrafos de moda se inspiram no caos

Há quem diga que estamos em guerra. E a grande batalha contra o inimigo invisível vem causando grandes destruições por todo planeta. Nas mãos, temos armas: álcool em gel e desinfetantes nos protegem do vírus superpoderoso. No rosto, as máscaras, escudos perfeitos para evitar a contaminação. Todos isolados, o mundo em alerta, uma situação caótica instalada e - o pior - sem previsão para acabar.

A única coisa certa é que aqueles que não tiverem fôlego não irão sobreviver, em todos os sentidos. Para refletir sobre essa dura realidade, mas ao mesmo tempo tentar escapar dela, ainda que seja por pouco tempo, convidamos três fotógrafos para criarem dentro das suas próprias quarentenas imagens que retratam esse momento. Vinicius Moreira, Renato Santana e Renato Rebouças mostram através das suas lentes as suas percepções que também dialogam com a moda.

Puro escapismo

Por meio de videochamada, o fotógrafo baiano Renato Santana clicou a modelo Daria Balocco que está de quarentena em uma fazenda na Itália

Cuidados para se manter livre do contágio, preocupação com a limpeza da casa e a luta para manter a mente saudável em uma realidade tão tóxica de más noticias podem ser bloqueios a qualquer criatividade. Mas, para Renato Santana soma-se a tensão com o dia a dia da esposa médica. “Fotografar nesse período não parecia nada atrativo. Porém, eis que surge uma ideia que fisga seu olhar e o tira desse confinamento por um instante”, conta.

Uma amiga e modelo italiana propôs para o fotógrafo um ensaio remoto. “Vi uma possibilidade diferente, porque ela estava em quarentena numa belíssima área rural nas cercanias de Milão. Então poderia extrair algo novo”, explica. O contexto artístico foi desenvolvido tanto por Renato, quanto pela modelo, Daria Balocco, com quem já tinha trabalhado. Usaram o FaceTime, ferramenta de chamadas de vídeo da Apple, que possui um botão de disparo fotográfico.

“A irmã de Daria segurava a câmera enquanto eu dirigia a modelo e ao mesmo tempo orientava o enquadramento, a distância, a angulação e o uso das ferramentas de exposição de luz que o celular tem”. diz. O resultado é cheio de bucolismo e sensualidade, um verdadeiro escape para os dias cinzentos e incertos, revelando que a criatividade e a união das pessoas são aliadas poderosas.



O essencial: amor e arte

Imagem feita pelo fotografo e filmaker Renato Rebouças tem sua namorada, a estilista Paola Mari, como modelo e reflete desejo por liberdade

O confinamento que a pandemia tem obrigado muita gente a viver é capaz de causar profundas reflexões individuais. Renato Rebouças aproveita o isolamento para praticar um exercício que já traz consigo desde o início da carreira. “Estimulo a minha criatividade através da escassez, seja nas lentes, iluminação, cenário ou elementos cênicos. Não há melhor maneira para aguçar a criatividade do que limitar suas ferramentas e todo o aparato fotográfico, utilizando somente o essencial”, explica.

E entenda o essencial como uma câmera na mão e várias ideias na cabeça. A imagem que eles nos envia em preto e branco é fruto de uma busca por movimentos que imprimam liberdade e perspectivas que formam asas prontas para alçar voo. E se relaciona bem com a moda e seu universo criativo tão vasto. “O movimento de câmera circular demonstra a nossa inquietação de voltar a ser livre, contrapondo com a posição estática da modelo, personifica o nosso conflito atual”, divaga Renato.

O ensaio foi fotografado na própria casa do fotógrafo, que também é filmmaker, sem nenhuma estrutura de apoio, utilizando apenas a luz natural, uma câmera, e sua companheira, a estilista Paola Mari, como modelo. Uma imagem repleta de “amor e arte”, como ele mesmo define.



Para não pirar

Compartilhando o mesmo teto e muitas ideias: assim tem sido o confinamento com olhar criativo da stylist Marie Silva e do fotógrafo Vinicius Moreira

A quarentena ajudou a unir ainda mais o fotógrafo Vinicius Moreira e a stylist Marie Silva. Eles dividem o mesmo apartamento na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, e a imposição do isolamento social acabou funcionando como um estímulo que transformou o ócio em criatividade, alimentando o desejo de produzirem coisas juntos. “Fazemos fotos um do outro, pintamos, desenhamos e discutimos sobre conteúdo digital. Até as unhas eu pintei” brinca, Vinícius. Isso tudo tem ajudado a manter os dias mais leves, animados e esperançosos na casa deles.

O ensaio produzido pela dupla mostra que do caos podem brotar belezas e que cada dia precisa ser vivido com uma boa dose de humor. “Nesse tempo de isolamento também aprimorei o conteúdo da consultoria on-line para pessoas que querem se tornar modelo, sendo assim, elas podem desfrutar das aulas sem sair de casa através do Instagram @__mode.on__!”, finaliza Vinícius.