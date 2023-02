FOTOS: Com mais de três horas de atraso, BaianaSystem entra na passarela

Com mais de três horas de atraso, BaianaSystem entrou na passarela Nelson Maleiro, no final da tarde deste domingo (19) de folia, para tirar um atraso de dois anos para quem gosta de curtir o som comendo no Centro - da cidade.

'Sulamericano', tema de novela das oito e um dos clássicos da banda que também já é um clássico do Carnaval baiano, foi uma das canções que botaram a galera pra se embolar no meio de Campo.

A chegada de Russo Passapusso, Robertinho Macedo e cia no Circuito Osmar lotou o lugar.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.