Fotos de Marilyn Monroe supostamente grávida custam US$ 95 mil

Uma coleção de fotos raras de Marilyn Monroe foram colocadas à venda por US$ 95 mil - aproximadamente R$ 400 mil. Qual o motivo do preço ser tão alto? É que, nas imagens, a atriz estaria supostamente grávida.

Os cliques foram feitos no dia 8 de julho de 1960 por Frieda Hull, amiga da artista. Segundo Hull - que morreu em 2014 -, Marilyn esperava um filho do ator Yves Montand, com quem havia acabado de contracenar no filme Adorável Pecadora. Na época, porém, ela era casada com o dramaturgo Arthur Miller.

Após a morte da atriz, em 1962, Tony Michaels, vizinho de Hull, comprou as fotos por US$ 2.240. A amiga teria dito a ele que a atriz tinha perdido o bebê. "Não foi deixado claro se ela perdeu de forma espontânea ou se foi um aborto", declarou Michaels.

Oficialmente, a gravidez de Marilyn nunca foi confirmada.

Se interessou? A coleção está à venda no site Moments In Time, conhecido por comercializar artigos antigos e raros.