Fotos do dia

No primeiro dia de trégua da chuva, houve quem se arriscasse para aproveitar o tempo ensolarado na orla de Salvador, descumprindo as orientações das autoridades diante da pandemia de coronavírus. O bom clima também foi aproveitado pela prefeitura para demolir o casarão que desabou no início da semana no bairro da Lapinha.