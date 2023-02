Fotos: Lavagem Cultural da Funceb abre o Carnaval do Centro Histórico

A Lavagem Cultural está de volta! Com o retorno das festas populares e do Carnaval após a pandemia, funcionários da Fundação Cultural do Estado (Funceb/SecultBA) se reuniram no evento tradicional que abre o Carnaval do Centro Histórico de Salvador nesta quarta-feira (15). Neste ano, a homenagem é para o servidor Jorge Raimundo Vasconcelos de Oliveira, conhecido por todos como Jorjão, principal organizador do festejo que faleceu em agosto de 2021. Jorjão esteve à frente das 30 Lavagens e estampou as camisetas dos foliões. Com apoio institucional da Funceb, o festejo saiu da Rua Chile e seguiu até o Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho. Veja fotos:

