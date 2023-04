Fotos: Missa em memória aos 25 anos de falecimento de Luís Eduardo Magalhães

A missa em memória dos 25 anos de falecimento de Luís Eduardo Maron Magalhães foi celebrada nesta sexta-feira (14), na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador. A cerimônia começou às 18h, conduzida por padre Luís Simões.



Filho do ex-governador da Bahia e ex-senador pelo estado, Antônio Carlos Magalhães, ele era tido como o sucessor do seu pai na política. Luís Eduardo foi deputado estadual de 1983 até 1987, e deputado federal de 1987 até sua morte.

O falecimento ocorreu em 21 de abril de 98, após um infarto. Ele era casado com Michelle Marie Magalhães, com quem teve três filhos: Luís Eduardo Magalhães Filho, Carol e Paula Magalhães. Dois anos depois, o distrito baiano conhecido como Mimoso foi emancipado e recebeu o nome de Luís Eduardo Magalhães.