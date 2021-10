Fotos publicadas no CORREIO vão para acervo do Museu Afro Brasil de SP

Colunista e repórter do CORREIO, Ronaldo Jacobina revela nestas páginas a qualidade de seu texto. O jornalista não sabia, no entanto, que tinha talento também para a fotografia. É que algumas imagens que ele registrou em fevereiro deste ano, para o jornal, vão integrar o acervo do Museu Afro Brasil, em São Paulo, na exposição permanente Arte, Adorno, Design e Tecnologia no Tempo da Escravidão.

Galdina durante a produção da rapadura em sua propriedade

O pedido para cessão das fotos partiu de Emanoel Araújo, artista plástico baiano que é fundador e diretor-curador do museu paulistano. Jacobina estava, como os colegas de redação, trabalhando em home-office por causa da pandemia. Recolheu-se em sua cidade natural, Ribeira do Pombal, a cerca de 250 quilômetros de Salvador e instalou ali seu escritório.

Em fevereiro, soube da existência de pequenos engenhos, no município vizinho de Ribeira do Amparo, a cerca de 30 quilômetros de distância, onde se produzia rapadura de maneira artesanal. Numa delas, uma família segue a tradição há cinco gerações. O repórter partiu para lá e conversou com José Leandro, Galdina, Umberto e outras pessoas que participavam do processo. Sem fotógrafo, por causa das restrições impostas pela covid, Jacobina sacou o celular e fez ele mesmo as imagens. Emanoel Araújo viu a matéria, se encantou pela história e, principalmente, pelas imagens. Telefonou para Jacobina e pediu que cedesse as fotos.

"Esta matéria foi a primeira que fiz em campo durante a pandemia. Estava no interior e me garantiram que eu poderia ir porque não havia registro de nenhum caso de covid-19. Me cerquei de todos os cuidados e fui", lembra o repórter-fotógrafo. "Claro que cedi as imagens com muita honra, primeiro porque tenho grande admiração pelo artista e pelo trabalho que ele realiza como gestor público, especialmente o Museu Afro Brasil que sempre visito quando vou a São Paulo", diz Jacobina.

Ronaldo Jacobina, repórter e colunista do CORREIO, autor das fotos

Ele ressalta, no entanto, que não é fotógrafo e apenas se aventurou de maneira amadora na experiência. "Fiz isso apenas para garantir levar essa história bonita de uma família que mantém vivas as tradições".

A exposição Arte, Adorno, Design e Tecnologia no Tempo da Escravidão reúne objetos e imagens que revelam as tecnologias usadas para plantar, colher, processar a cana-de-açucar e o café, entre outras atividades que os escravizados realizavam. O tratamento do ouro e das pedras preciosas, as roupas utilizadas por homens e mulheres nos tempos do Império também são objeto da exposição permanente.