FOTOS: Veja saída dos Filhos de Gandhy no 4º dia de Carnaval 

Antes da saída do Afoxé Filhos de Gandhy, foi realizado o tradicional padê, rito típico de religiões de matriz africana que consiste em oferecer alimentos e bebidas a Exu como forma de pedir proteção. Indígenas também realizaram um ritual na Rua Chile, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do vice Geraldo Jr. O ritual faz referência ao tema deste ano, "Caboclos de Pena e Encourados".

