O FPSO Pioneiro de Libra completa um ano de operação no campo de Mero e a conclusão do primeiro teste de longa duração, processo para avaliar o comportamento do reservatório de petróleo, do Bloco de Libra. Índices de segurança e meio ambiente reforçam o sucesso da embarcação, que superou a marca de nove milhões de barris de petróleo produzidos desde o primeiro óleo, em novembro do ano passado.

Neste período, o navio-plataforma chegou a produzir mais de 58 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). O ativo, que é capaz de atuar em lâmina d’água de até 2.400 metros de profundidade, tem capacidade para produzir 50 mil barris de petróleo diários e comprimir e reinjetar 4 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

“Atingir a produção de 58 mil boed com 1 poço em águas ultraprofundas é um marco na indústria offshore, temos muito orgulho deste sucesso alcançado ainda no primeiro ano de operação”, comemora Clarice Romariz, diretora da joint-venture TK-Ocyan. Outro indicador favorável, diz ela, é a marca de um ano sem acidentes com afastamento registráveis a bordo, o que reforça a qualidade do planejamento desde o início do projeto.

Fruto de um investimento de US$ 1 bilhão, o FPSO Pioneiro de Libra é de propriedade da joint venture 50/50 formada pela Ocyan (braço de óleo e gás do Grupo Odebrech) e pela Teekay Offshore.