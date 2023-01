Fragmentos estéticos e poéticos dos Salões de Artes Visuais da Bahia

A década de 1990 em especial foi um momento relevante para a produção de sentidos a partir das Artes Visuais na Bahia. Naquela ocasião, as Artes, no tocante as suas modalidades, o Pensamento Crítico e o Fazer Artísitico, encontravam poucas praças de reverberação, um fluxo que necessariamente não se interacionava, ao menos o quanto deveria, ou poderia. Neste decurso, o retorno ao país de brasileiros exilados trouxe em contrafluxo novas questões para a composição de novos pensamentos em torno das artes que se iniciava naquele novo amanhecer.

A criação dos Centros de Cultura pela Funceb, geridos até 2011, e em seguida Secult, abriu novos circuitos regionais artísticos, além de criar novas agendas e provocar novos discursos, antes frequentados por poucos artistas baianos. Nesta perspectiva, destaca-se a criação, também, dos Salões Regionais de Artes Plásticas da Bahia, pela Funceb, em Alagoinhas se constituindo como um dos mais importantes projetos culturais de incentivo e projeção de novos artistas do Nordeste, tornando-se uma mola propulsora para muitos novos artistas como possibilidade de participação com suas obras em uma das Salas expositivas em cidades como Conquista, Itabuna, dentre outras.

As poéticas desenvolvidas como narrativas para as novas edições dos Salões, atualizam seus sentidos inscritos em uma nova estética, e que desde sempre foram marcadas por crises e distintas noções de realidade contida em um espectro denominado de Contemporâneo. Assim, compõe-se o conjunto de representações simbólicas advindas dos diversos sujeitos que produzem seus sentidos e as expõem entre as vinte cinco outras e distintas estéticas e poéticas dentro de um único território simbólico: que é o das Artes Visuais. Agora também, a 64ª edição dos Salões, pretende dar conta de um continente que, não somente é margeado por um litoral, como também é vazado rio a dentro por diversas foz vindas das mais distintas nascentes simbólicas em nossos territórios de identidades estado adentro.

Neste contexto, a mostra agora apresentada é um compêndio de escritas, de silêncios, de tentativas de representar pela via da estética e poéticas dos 42 artistas participantes, suas maneiras de contato, seus imaginários com seus próprios universos simbólicos. Essa dinâmica, foi a tônica das mais de 60 edições que este Salão constituiu: o de oferecer aos artistas em formação uma perspectiva já inscrita em sua própria estética, uma perspectiva margeada de sua própria poética vigente nos mercados artísticos contemporâneos, uma perspectiva ao mesmo tempo, fundada em seu próprio gozo, em seu próprio Ser-Sujeito de saber.

Marcelo Reis é fotógrafo, jornalista e curador da 64ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia