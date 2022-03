Framboesa de Ouro retira troféu de pior desempenho de Bruce Willis

Um dia depois a família de Bruce Willis revelar que o ator foi diagnosticado com afasia, a organização do Framboesa de Ouro decidiu rescindir o "prêmio" do ator. A organização tirou também a nomeação de Shelley Duvall pela sua performance em "O Iluminado". Esse ano, o prêmio, que foi entregue sábado (26), incluiu uma categoria especial exclusivamente para Willis. "Pior performance de Bruce Willis em um filme de 2021", destacando os oito títulos criticados que ele estrelou no ano passado; ele ganhou pelo longa Cosmic Sin.

Apenas quatro dias depois, a família do ator, de 67 anos, anunciou publicamente as condições médicas de Bruce Willis: ele apresenta uma doença causada por dano cerebral que impacta habilidades cognitivas e de comunicação de uma pessoa. O timing inoportuno gerou novas críticas ao prêmio, que destaca as falhas do cinema.

Na terça-feira (29), os co-fundadores do Framboesa de Ouro John J. B. Wilson e Mo Murphy divulgaram o comunicado: "Depois de muita consideração, o Framboesa tomou a decisão de rescindir o prêmio dado a Bruce Willis, devido a divulgação de suas condições médicas. Se essa condição é um fator que atinge diretamente a performance do ator, nós reconhecemos que não é apropriado darmos a ele o Framboesa de Ouro".

O diagnóstico de afasia de Bruce Willis pode ter provocado surpresa nos fãs, mas entre seus pares já não era segredo que havia algo estranho com o ator. Ele esquecia falas e teria disparado arma cenográfica fora de hora, acertando a atriz Lala Kent nas costas com balas de festim. A revelação foi feita pelo jornal Los Angeles Times que entrevistou mais de 20 pessoas que filmaram com Willis nos últimos anos. Os depoimentos mostram que os problemas no estado cognitivo do artista já eram perceptíveis.

Segundo relatos, o ator usava um ponto na orelha para que alguém ditasse seus textos. Dois membros da equipe de White Elephant (longa ainda não lançado) dizem que, durante a gravação do filme no ano passado, o ator questionava: "Eu sei porque você está aqui, e eu sei porque você está aqui, mas por que eu estou aqui?". "Não ficamos irritados, mas foi mais tipo: 'Como podemos evitar que a imagem de Bruce fique manchada?'. Alguém dizia a fala para ele e ele não conseguia entender o significado. Ele era um marionete", revelou um dos membros da equipe do filme.