França anuncia convocados para Copa do Mundo com um nome a menos

Atual campeã mundial, a seleção da França está convocada. O técnico Didier Deschamps anunciou, nesta quarta-feira (9), a lista dos 25 jogadores que irão em busca do tricampeonato mundial. O número, aliás, é uma surpresa - afinal, o treinador poderia chamar 26 nomes, mas optou por relacionar um a menos.

Como esperado, os meias Pogba, da Juventus, e Kanté, do Chelsea, ficaram de fora da convocação. Peças fundamentais no título em 2018, os dois se lesionaram e não se recuperariam a tempo do torneio. O mesmo ocorreu com o goleiro Maignan, do Milan.

Por outro lado, a seleção terá a presença do vencedor da última edição da Bola de Ouro, o atacante Benzema, do Real Madrid. Quem também está na lista é Mbappé, do Paris Saint-Germain.

"Para ser totalmente honesto, essa não foi a convocação mais fácil. É o mesmo para todos os outros técnicos de seleção. Jogadores se recuperando de lesão, alguns que se machucaram recentemente, outros que ainda podem", afirmou Deschamps em entrevista ao canal TF1.

A preferência de Deschamps foi pela renovação da geração campeã na Rússia. Dos 23 jogadores que faturaram o título em 2018, 12 não irão ao Catar. Os atletas irão se apresentar no próximo dia 14, no Centro de Treinamento de Clairefontaine.

A França está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia da equipe no Mundial será no dia 22, às 16h, contra os australianos, no estádio Al-Janoub.

Veja a lista de convocados da França:

Goleiros: Lloris (Tottenham), Areola (West Ham) e Mandanda (Rennes).

Defensores: Pavard (Bayern de Munique), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcelona), Varane (Manchester United), Kimpembe (PSG), Saliba (Arsenal), Lucas Hernandéz (Bayern de Munique), Theo Hernandez (Milan) e Upamecano ( Bayern de Munique).

Meio-campistas: Camavinga (Real Madrid), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marselha) e Veretout (Olympique de Marselha).

Atacantes: Coman (Bayern de Munique), Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Dembélé (Barcelona) e Nkunku (RB Leipzig).