França cancela todos os campeonatos de futebol não profissionais

Com 14 mil clubes cadastrados, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, nesta quinta-feira (16), o cancelamento de todos os campeonatos não profissionais, com exceção da terceira divisão e da primeira divisão feminina.



A FFF considera "irrealizável" as competições diante dos problemas causados pela pandemia do coronavírus, que fez o governo francês a adotar o confinamento até pelo menos 11 de maio.



Nos próximos dias, a federação planeja uma reunião com os representantes dos clubes para decidir os campeões, além dos times que vão subir de divisão ou serem rebaixados.



As duas primeiras ligas e a Copa da Liga são administradas pela Liga Profissional de Futebol (LFP, sigla em francês). Ambas as competições estão suspensas e poderão ter uma definição quanto ao futuro nos próximos dias.



A final da Copa da França em 25 de abril e as semifinais da Copa da França, que seriam em 21 de março também foram adiadas, mas não cancelados.



Ao mesmo tempo, a FFF revelou, por intermédio de um comunicado, que está preparando para os próximos dias um "plano de apoio massivo ao futebol amador" para quando as ligas reiniciarem as disputas.