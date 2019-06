França e Alemanha voltam a vencer e ficam perto das oitavas

França e Alemanha conquistaram a segunda vitória consecutiva no Mundial Feminino, nesta quarta-feira (12), ao derrotarem Noruega e Espanha, respectivamente. Duas das favoritas ao título, as seleções ficaram muito perto da classificação para as oitavas de final da competição.

Em um jogo bastante disputado, as francesas bateram a Noruega, por 2x1, em Nice, pelo Grupo A. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Valerie Gauvin abriu o placar para a França, no primeiro minuto, depois de pegar de primeira um cruzamento vindo da esquerda.

Aos nove, Wendie Renard fez um gol contra incrível para a Noruega. Sozinha na pequena área, a zagueira empurrou a bola devagar para dentro do gol. Aos 27, com a ajuda do VAR, Eugenie Le Sommer cobrou com firmeza um pênalti e fez o gol da vitória das anfitriãs do campeonato.

No outro jogo da chave, a Nigéria venceu a Coreia do Sul por 2x0. O primeiro gol foi contra, de Kim Doyeon, aos 29 minutos da primeira etapa, após desviar um lançamento e tirar a goleira da jogada. Asisat Oshoala, aos 30 do tempo final, fez o segundo gol da seleção africana. Lançada pela meia direita, a atacante ganhou da marcação na corrida, driblou a goleira e rolou para o gol vazio.

Com o resultado dos dois jogos, a França soma seis pontos, após duas rodadas, contra três de Noruega e Nigéria. A Coreia ainda não pontuou. A última rodada será na segunda-feira e terá os seguintes confrontos: Coreia do Sul x Noruega e Nigéria x França

Em Valenciennes, pelo Grupo B, a Espanha foi melhor em campo, teve as melhores oportunidades, mas não soube aproveitar e acabou derrotada pela Alemanha, por 1x0, gol de Sara Daebritz, aos 42 minutos do primeiro tempo. A atacante demonstrou muito oportunismo e garra para aproveitar o rebote da goleira espanhola Sandra Panos.

A Alemanha manteve os 100% de aproveitamento e alcançou os seis pontos, deixando a Espanha com três. China e África do Sul, ainda sem pontuar, se enfrentam nesta sexta-feira e fecham a segunda rodada da chave.