Franca e Flamengo estão na final do NBB

Sesi Franca e Flamengo são os finalistas do NBB. Os dois confirmaram as melhores campanhas apresentadas na fase classificatória e passaram por seus adversários nas semifinais, respectivamente Mogi das Cruzes e Botafogo.

A decisão do NBB 2018/2019 será em melhor de cinco jogos e começa no domingo (19), às 10h45, no Ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Os jogos 2 e 3 serão no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), nos dias 23 e 25. Se houver necessidade, haverá jogo 4 no Rio, dia 1º de junho, e jogo 5 em Franca, no dia 8.

A classificação do Flamengo veio na noite de terça-feira (14), com vitória de 90x75, que fechou a série contra o Botafogo em 3 a 1. O Franca se classificou desde a sexta-feira passada porque precisou de apenas três jogos para passar pelo Mogi.

Essa é a segunda vez que o Franca chega à final. A primeira e última foi na temporada 2010/2011, na qual foi vice-campeão. Já o Flamengo, maior campeão da competição, com cinco títulos, fará sua sétima decisão.

Dono da melhor campanha na atual edição, o Sesi Franca está invicto nos playoffs, tendo vencido por 3 a 0 o Bauru nas quartas de final e o Mogi das Cruzes na semifinal. Curiosamente, em toda a história da competição, somente duas equipes realizaram esse feito: o Franca de 2010/2011 e o Flamengo de 2008/2009.

Franca e Flamengo já decidiram um torneio neste ano. Foi a Copa Super 8, que valeu vaga na Liga das Américas da próxima temporada. Em jogo único realizado no Ginásio Pedrocão, o Flamengo venceu por 79x75.