França e Inglaterra defendem favoritismo para seguir na Copa

Holanda e Argentina já se classificaram às quartas de final. Estados Unidos e Austrália deram adeus à Copa do Mundo do Catar. Neste domingo (4), outras quatro seleções brigam para seguir no torneio. Apenas duas manterão vivo o sonho de colocar a mão na taça da edição 2022. Confira a agenda do segundo dia de mata-mata do Mundial.

França x Polônia

Depois de vencer Austrália, Dinamarca e perder para a Tunísia na fase de grupos, a França decide a vaga nas quartas de final contra a Polônia, às 12h, no estádio Al Thumama. Favorita no duelo, a atual campeã mundial tem o craque Mbappé como um dos artilheiros do Mundial do Catar, com três gols assinados. A Polônia empatou com México, venceu a Arábia Saudita e perdeu para a Argentina. O destaque do time é o camisa 9 Lewandowski, eleito duas vezes o melhor jogador do mundo. Até aqui, ele balançou a rede apenas uma vez até aqui. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Inglaterra x Senegal

Depois de golear o Irã, empatar com os Estados Unidos e vencer com facilidade o País de Gales, a Inglaterra enfrenta Senegal, às 16h, no estádio Al Bayt, com status de favorita. O time inglês tem Harry Kane como um dos destaques. Artilheiro da Copa do Mundo de 2018, com seis gols, o atacante ainda não balançou a rede nesta edição do torneio, mas deu três assistências. Senegal chegou às oitavas após perder para a Holanda e vencer Catar e Equador. O jogo será transmitido pelos canais Globo e SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.