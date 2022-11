França leva susto, mas vira e goleia a Austrália na estreia

Atual campeã do mundo, a França estreou com goleada na Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira (22), o time francês venceu a Austrália, por 4x1, pelo grupo D, e lidera a chave com três pontos.

Apesar do placar elástico, a França levou um susto logo no início da partida. Os australianos saíram na frente com gol marcado por meia Goodwin. Superior tecnicamente, os atuais campeões não tiveram dificuldade para conseguir a virada.

Ainda no primeiro tempo, Rabiot e Giroud colocaram a equipe em vantagem. Substituto de Benzema, Giroud voltou a balançar as redes em Copas do Mundo. Em 2018 ele foi criticado por ter passado em branco na campanha que terminou com o título.

No segundo tempo, o astro Mbappé ampliou a vantagem, e Giroud marcou mais um, decretando a goleada. Com o segundo tento, o atacante do Milan se igualou a Henry como maior artilheiro da seleção francesa, com 51 gols.

A França lidera o grupo D de forma isolada, já que Dinamarca e Tunísia empataram por 0x0 no outro jogo. O próximo compromisso será no sábado (26), contra os dinamarqueses.