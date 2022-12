França x Marrocos: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeã, a França entra em campo como favorita e com um time de astros badalados no mundo inteiro, a exemplo de Mbappé, Griezmann e Giroud. Após vencer a Inglaterra por 2x1 nas quartas de final, a equipe quer a vaga na final para buscar a terceira taça. E para isso, os franceses precisarão derrotar a seleção sensação da Copa do Mundo no Catar. O Marrocos já fez história ao se tornar a primeira equipe africana ao chegar a uma semifinal de Mundial e quer mais. Depois de eliminar Bélgica, Espanha e Portugal, vai para cima da França nesta quarta-feira (14).

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

França x Marrocos terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV, Globoplay, FIFA+ e CazéTV. A partida, no estádio Al Bayt, começa às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações:

França: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Giroud e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss e Attiat-Allah; Amrabat, Amallah e Ounahi; Ziyech, En-Nesyri (Cheddira) e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Miguel Hernandez (trio do México).