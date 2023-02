Francês é encontrado morto e com hematomas no corpo em Porto Seguro

Um homem francês, identificado como Mathieu Serge Schwartzmann, de 43 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Porto Seguro. no extremo-sul da Bahia, na tarde de quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 8º BPM foi acionada para averiguar denúncia de um turista francês desmaiado e com ferimentos no interior de uma casa. No local, os militares encontraram a vítima caída ao solo e com hematomas. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.

A Delegacia de Proteção ao Turista de Porto Seguro apura as circunstâncias da morte de Mathieu. Preliminarmente, não foram encontrados sinais de arrombamento na residência. Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), cujos laudos apontarão a causa da morte.