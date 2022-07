Francisco Bosco lança livro 'O diálogo possível' nesta quinta em Salvador

Escritor e um dos integrantes do programa Saia Justa, do GNT, Francisco Bosco lançar o seu novo livro em Salvador, nesta quinta-feira (28). O evento terá participação do filósofo e pesquisador Wilson Gomes e da jornalista Fernanda Santana, do CORREIO.

Doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), lança 'O diálogo possível' [Todavia|R$ 89,90], como uma tentativa de traçar panoramas históricos sobre como abandonamos o diálogo em nome do conflito permanente.

A nova obra tem título tão provocador quanto o do primeiro livro, já que diálogo virou sinônimo de ringue em uma realidade de indivíduos “mais interessados ao pertencimento do que numa investigação honesta da realidade, cujo resultado sacrifique seu lugar no grupo”.

Em entrevista ao CORREIO, Bosco aponta que o diálogo – enquanto debate público com argumentos, evidências e indivíduos que firmam ou mudam de posição – está em disfuncionalidade. A disfuncionalidade é tanta, aponta, que um “boçal de extrema direita racista” é equiparado a “um intelectual antirracista, mas que não concorda com determinadas premissas de uma determinada vertente do movimento negro”.

Para ele, há duas razões para isso: a lógica de grupos das redes sociais e a transformação do espaço público desde a manifestações de 2013, quando a sociedade saiu da apatia à mobilização, sem processos de formação política e imersa na desigualdade socioeconômica.

"Se a gente quiser ter um país, o diálogo terá que ser possível. E por diálogo não compreendo atitudes conciliadoras, mas sim a desativação da lógica de grupo, melhor formação política para entender a realidade de maneira mais precisa e escolher os remédios mais adequados".

Bosco mostra os impactos da perda de diálogo, como a violência e o conflito se converteram em performances de moralidade pública para autopromoção e o que perdemos todos nós e a democracia ao ignorar o poder do pensamento. "Tenho falado que pensar é um ato antinarcísico. É mais fácil partir para a lógica do confronto. Um sujeito em estado de dissolução não briga, não grita. Ninguém defende uma dúvida com unhas e dentes".

SERVIÇO

O que: Lançamento do livro 'Diálogos Possíveis – Por uma reconstrução do debate público brasileiro'

Quando: Dia 28, às 19h,

Onde: Livraria LDM do Shopping Bela Vista

Mesa: Mediação da jornalista Fernanda Santana e participação do autor e ensaísta Francisco Bosco e do filósofo e professor Wilson Gomes.