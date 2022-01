Francisco Diá não é mais o técnico da Juazeirense. O clube anunciou a saída do treinador após a goleada por 5x2 sofrida diante da Jacuipense, no último domingo (23), no estádio Adauto Moraes, na segunda rodada do Campeonato Baiano.

"A diretoria da Juazeirense vem a público comunicar a saída do treinador Francisco Diá do comando do clube após pedido de desligamento. O Cancão de Fogo deseja sorte na continuidade da carreira do técnico. Em tempo, a diretoria trabalha para anunciar o nome do novo comandante o mais rápido possível", informou o comunicado emitido pela Juazeirense.

Contratado em novembro, Francisco Diá fez apenas dois jogos à frente da Juazeirense. Antes da goleada para a Jacuipnese, ele havia empatado em 1x1 com o Vitória, no Barradão, na estreia do estadual.

Essa foi a segunda demissão de um treinador desde o começo do Campeonato Baiano, em 15 de janeiro. Antes, Beto Oliveira já tinha sido desligado do cargo no Doce Mel.

Com um ponto conquistado, a Juazeirense ocupa a 8ª posição na tabela do estadual e enfrenta o Vitória da Conquista no próximo domingo (30), às 18h30, no estádio Adauto Moraes.