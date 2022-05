Franquia baiana de coxinhas promete expandir sabores brasileiros para o mundo

"Todo mundo sonha, mas você está disposto a pagar o preço para alcançar esse sonho?". A provocação da empresária Luciane Araújo, durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa semana, foi um recado direto para quem deseja começar um negócio, mas não está disposto a fazer sacrifícios ou correr riscos por ele.

Luciane Araújo foi enfática em salientar a importância da persistência e do foco para alavancar um empreendimento em qualquer segmento (Foto: Reprodução/Instagram)

Com conhecimento de causa, ela iniciou há 11 meses um negócio especializado em coxinhas, a Ôxecoxinharia (@oxecoxinhariabrasil), em Camaçari, e, hoje, está de malas prontas para se mudar com o marido e as filhas para Santa Catarina para conseguir expandir o negócio, que se transformou numa franquia.

"Tivemos que vender a primeira loja e tudo o que tínhamos em casa para concretizar esse sonho", disse, reforçando que quando se deseja melhoria na vida, é preciso buscar essa melhoria e sair do comodismo.

Para quem escuta Luciane falar com tanta determinação, talvez, desconheça os inúmeros desafios que essa jovem mãe já precisou encarar na vida pessoal e profissional. Em 2019, ela e o marido começaram uma pequena loja para comercializar uma receita familiar, que aproximou o casal quando ainda estavam namorando: a pizza frita e Pizzafrita Brasil (@pizzafrita.brasil).

Recomeços

Na tentativa de garantir o capital inicial do negócio, o jovem casal não pensou duas vezes em se desfazer do mobiliário da casa para começar o empreendimento. No início, precisaram lidar com a falta de estrutura e o desligamento de Murillo Araújo do emprego formal, que mantinha no Polo Petroquímico. Quando as coisas pareciam se encaminhar, precisaram lidar com a chegada da pequena Liz, a filha do casal, a pandemia e o fato de que o casal também contraiu Covid justamente quando começaram a levar os negócios para o mundo digital.

Os desafios eram muitos, mas eles não desistiram e seguiram apostando na capacitação como gestores e como profissionais do ramo da alimentação. "Não tem como se acomodar porque a luta é grande, mas as vitórias chegam", assegura Luciane.

Luciane anunciou a partida para Santa Catarina, onde pretende ampliar e incrementar o negócio com franquiados da Ôxecoxinharia (Foto: Reprodução)

Em junho de 2021, o casal lutou junto para apresentar o negócio numa das edições do Empregos e Soluções e, no primeiro programa de maio, voltaram para participar como convidados para falarem de uma ideia que surgiu de forma despretensiosa, dentro do banheiro, como uma alternativa para incrementar as vendas. Atualmente, eles comercializam nove sabores, entre salgados e doces, com uma apresentação diferenciada, que possibilita que o cliente identifique o pedido imediatamente.

"Antes de lançar as coxinhas, fizemos questão de divulgar bastante, incrementar as redes sociais e investimos em fotos profissionais. O resultado disso foi um sucesso de vendas e o interesse de pessoas de outros lugares do país em vender o nosso produto. Conseguimos juntar 20 empreendedores dispostos a trabalhar conosco como franqueados e partimos para essa experiência fora da Bahia e, daqui a um ano, fora do País", prometeu durante a conversa com a consultora Flávia Paixão.

Aprendizados

Na oportunidade, Luciane lembrou como uma dica dada por Flávia Paixão sobre a customização das redes sociais foi fundamental para que eles dessem um salto de qualidade no trabalho realizado, fazendo com que a Ôxecoxinharia alcançasse 9 milhões de curtidas com uma publicação no Reels.

Luciane e Murillo pretendem expandir os negócios e prometeram colocar os sabores brasileiros em outros países (Foto: Reprodução)

O marido e sócio Murillo também participou do encontro e fez questão de reforçar que a visibilidade abriu as portas para o crescimento no sul do País e a família não demorou para agarrar a oportunidade. "Nossa proposta é expandir mais rápido através de master franqueado que trabalhará com a estrutura completa", explicou Murillo, destacando que a meta é manter um master em cada estado brasileiro, com possibilidade e adaptações para os mais diversos perfis de franqueado.

Hoje, além de partir para expansão dos negócios, eles mantém dois pontos de vendas fixas em Camaçari. Como se não bastasse, a paixão do casal pelo empreendedorismo fez com os dois se tornassem mentores de outro negócios, ensinando com a própria experiência o caminho para alcançar o sucesso.

Se você perdeu a aula de empreendedorismo e resiliência do casal Luciane e Murillo, vale lembrar que os programas ficam gravados e qualquer pessoa pode assistir quando quiser, bastando apenas acessar a página do Jornal Correio, no Instagram.