Franquias em alta no Nordeste com acesso facilitado: veja 10 opções por até R$10 mil

O mercado de franquias no Nordeste está super aquecido esse ano, com diversas oportunidades. No Nordeste, o setor faturou R$ 27,5 bilhões em 2021, isso representa um crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior, cujo faturamento foi de R$ 24,07 bilhões. Esse crescimento foi acima da média nacional. Já em número de unidades, o mercado da Região expandiu mais de 2,9%, com 24.907 operações.

No cenário de ampliação de novas unidades, chama a atenção as ações de grandes redes que facilitam a entrada do empreendedor no mercado de franquias, entre elas o financiamento de franquias oferecido por algumas marcas em parceria com o Banco do Nordeste, por exemplo.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou os números consolidados do setor referente ao 4º trimestre de 2021. Segundo as informações da instituição, o mercado de franquias consolida sua recuperação em todo o Brasil. Na Bahia, os números são positivos e o segmento fechou 2021 com faturamento superior a 6 bilhões, número maior do que nos anos de 2020 e 2019.

Mercado favorável

Além do faturamento, o número de vagas abertas relacionadas ao mercado de franquias também cresceu no estado. No 4º trimestre de 2021, foram contabilizadas 55.231 oportunidades, no mesmo período de 2020 esse número foi de 47.686 e, em 2019, foram 50.834 vagas. Outro destaque é o número de unidades abertas, em 2021 foram 6.787, em 2020, 6.048 unidades e, em 2019, foram 6.073 novas unidades.

Cândido Espinheira comemora os números e resultados obtidos na região nordeste por meio do investimento em novas franquias (Foto: Divulgação)

De acordo com o diretor ABF Regional Nordeste Cândido Espinheira, a responsabilidade de incentivo ao empreendedorismo tem sido compartilhada entre diversas instituições: universidades, governo, sociedade e empreendedores. “A Associação Brasileira de Franchising projeta para 2022 um crescimento de 9% do faturamento, de 2% das redes, de 7% em unidades e de 5% no número de empregos diretos gerados pelo setor”, garante Espinheira.

Uma dessas iniciativas está com a Nação Verde, que possibilita alavancar o negócio e ter giro de capital sem precisar um grande desembolso. O CEO e fundador Ricardo Cruz explica que o franqueado ganha um ano de carência, um respiro importante logo no primeiro ano, que normalmente é o período mais difícil para qualquer negócio.

Ricardo Cruz defende que a região Nordeste tenha condições semelhantes às encontradas em países de primeiro mundo para que haja incentivos para os franqueados (Foto: Divulgação)

“Estamos oferecendo condições encontradas apenas no primeiro mundo para que a pessoa tenha um bom prazo para formar sua carteira, equilibrar o lado comercial e fazer sua curva de aprendizado com maior tranquilidade”, esclarece, ressaltando que, para ter acesso ao crédito, a pessoa deve primeiro procurar a Nação Verde, com quem vai assinar o contrato e pagar a taxa de franquia, para depois obter o financiamento junto ao Banco do Nordeste.

Oportunidades

Vale lembrar que o franqueado assina um contrato com a Nação Verde, paga a taxa de franquia, que corresponde a 30% do valor total de investimento, e os 70% restantes ele consegue financiar através do Banco do Nordeste. A instituição parcela em até 36 meses a uma taxa de juros de 6% ao ano, além de oferecer uma carência de um ano para que a pessoa comece a pagar.

É importante destacar que, como em qualquer crédito, a pessoa precisa ter o nome limpo e mais de 21 anos. O financiamento está disponível para todos os nossos modelos de negócio, desde o Home Digital, cujo investimento fica abaixo dos R$10 mil, até as unidades físicas, que demandam um capital acima dos R$100 mil.

Redes de Franquias com atuação local:

Nação Verde: a rede de produtos naturais tem aproximadamente 60 unidades em todo o Brasil. Com franquias acessíveis que tem investimento a partir de R$10 mil, a rede oferece um programa de financiamento junto ao Banco do Nordeste para impulsionar novos empreendedores no Nordeste. Nesse programa o interessado em se tornar um franqueado da Nação Verde consegue financiar até 70% do investimento na franquia e começar a pagar em até 12 meses.

*Oral Sin*: A Oral Sin é a maior rede de franquias de implantes dentários do país e, desde 2009, atua no segmento de franquias. A rede apresentou no ano passado um crescimento acima da média. A marca teve um aumento de 52% de faturamento em 2021 em relação a 2020, faturando R$733 milhões. Até o fim de 2022 a rede pretende chegar a 730 unidades, com o crescimento orgânico em de 50% em faturamento, superando pela primeira vez a marca de R$1 bilhão de faturamento. Para isso, a rede Oral Sin planeja investir mais de R$ 150 milhões.

Royal Face: é uma rede de franquias especializada em harmonização facial do segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar. A marca que encerrou 2021 com 160 unidades inauguradas, num total de mais de 253 comercializadas. A meta do faturamento anual foi superada, fechando em R$ 150 milhões, com geração de 800 empregos diretos e 4 mil indiretos. Esses números positivos representam um aumento de 270% na receita frente a 2020. Para esse ano de 2022, a Royal Face pretende chegar a 350 unidades comercializadas, sendo destas 300 inauguradas, com o crescimento orgânico em torno de 211% em faturamento, chegando a mais de R$ 300 milhões em receita.



Para cultivar atitudes empreendedoras:

• Criação de ambientes que valorizem ações empreendedoras,

• Educação empreendedora,

• Integração de participantes de um ecossistema empreendedor

• Fomento para o empreendedor e a empresa.