Fred Dantas rege concerto on-line com frevos e dobrados

A Oficina de Frevos e Dobrados, filarmônica fundada pelo maestro Fred Dantas em 1982, realizou através do projeto Pra Ver a Banda Tocar, dois concertos para serem disponibilizados nas plataformas digitais Youtube e Facebook. O primeiro deles já está disponível.

O projeto, além de promover a divulgação das composições e de seus autores, traz atividade e renda a 30 músicos dessa instituição de pesquisa e execução musical, que estão privados de exercer suas atividades por conta do isolamento social.

A seleção de repertório, revisão e edição de partituras foi realizada para a escolha de composições consagradas ao longo da nossa história. Para o primeiro concerto, o Hino ao 2 de Julho (Santos Títara-Santos Barreto), que é oficialmente o Hino do Estado da Bahia, está atuando como o carro-chefe de um repertório mais formal.

Fred Dantas pensou numa seleção de músicas com grande significado para a cultura das filarmônicas. Neste primeiro concerto, peças musicais históricas de caráter marcial e concertante, como hinos e dobrados, em arranjos originais dos mestres compositores de filarmônicas. No segundo, a abertura será como abertura o Hino ao N. Sr. do Bonfim (Arthur de Salles-J.A.Wanderley), que puxa um repertório mais leve, com marchinhas, maxixes e modernas músicas compostas por Fred Dantas exatamente para a Oficina de Frevos e Dobrados.

Cada apresentação terá duração de 60 minutos. Além das duas apresentações completas o projeto, realizado via lei Aldir Blanc, prevê editar 10 músicas em videoclipes de curta duração, que serão impulsionados nas redes sociais. As gravações estão acontecendo na sede da Oficina de Frevos e Dobrados, no Barbalho.