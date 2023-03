Fred Nicácio repreende intolerância religiosa em encontro com Gustavo e Cris

Eliminados do Big Brother Brasil 23, Paula, Fred Nicácio, Gustavo e Cristian se encontraram no palco do Domingão do Huck no último domingo, 5. A ocasião trouxe à tona a acusação de intolerância religiosa contra o fazendeiro e o empresário, além de Key Alves, que segue no jogo. Na ocasião, o médico discursou sobre o assunto e rebateu as justificativas de mal-entendido.

"É importante que a gente entenda que não foi um mal-entendido. Mal-entendido é outra coisa. [...] O que aconteceu é racismo religioso, intolerância religiosa. Se fosse alguém rezando um terço de Nossa Senhora, isso não teria acontecido", repreendeu Nicácio.

Segundo ele, por ser "representante de uma religião de matriz africana, o contexto é levado sempre para o negativo, sempre para o perverso e maligno". "Houve uma demonização da minha fé naquele momento", pontuou o médico.

"Não foi um mal-entendido. O nome disso é racismo religioso!" #Domingão pic.twitter.com/pBh3mSrxz4 — TV Globo ???? (@tvglobo) March 5, 2023

Vale relembrar que quando a situação ocorreu na casa do BBB 23, Tadeu Schmidt chamou a atenção dos participantes sobre diversidade religiosa. O discurso foi feito ao vivo, após a polêmica conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian, na qual diziam ter medo da religião de Fred Nicácio, adepto ao IFÁ, culto tradicional Iorubá.

Logo após ser eliminado, o médico pôde assistir à cena pela primeira vez e não conteve o choro. "Isso é muito sério. Isso machuca muito! Isso mata pessoas do Brasil inteiro, destrói fé, aniquila pessoas. É muito grave", refletiu no momento.