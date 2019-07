Freguês histórico, Peru já eliminou o Brasil no cara ou coroa

O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai viver um dia histórico no domingo (7) quando, pela primeira vez em 103 anos, Brasil e Peru vão fazer a final da Copa América. Apesar de inédito na decisão do torneio, o confronto entre brasileiros e peruanos reúne muita história com ampla vantagem brasileira e até eliminação no cara ou coroa.

Desde 1927, ano em que a seleção peruana foi criada, até o último encontro, no dia 22 de junho, pela primeira fase da Copa América 2019, Brasil e Peru se enfrentaram 44 vezes. Foram 31 triunfos do Brasil contra apenas quatro dos peruanos, além de nove empates.

Na Copa América, o retrospecto também é amplamente favorável à Seleção. Em 18 jogos, o Brasil venceu 12 vezes - a última por 5x0, na Arena Corinthians, em São Paulo -, empatou três, e o Peru venceu outras três.

Apesar do fraco desempenho diante do Brasil, pelo menos dois dos três triunfos peruanos ficaram marcados. Na última vez em que derrotou a Seleção Brasileira, o Peru estourou uma crise no nosso futebol. O revés por 1x0 na Copa América Centenário, em 2016, não só decretou a eliminação do Brasil na primeira fase do torneio como colocou fim ao ciclo de Dunga no comando do time. O treinador foi demitido logo depois do vexame. Vale lembrar que o peruano Ruidíaz marcou o gol com a mão, mas o lance foi validado pela arbitragem.

Ruidíaz está também na atual edição e, nessa quinta-feira (4), o jogador brincou sobre o fato de não poder repetir o que fez há três anos. "Agora tem o VAR, né?", disse, sorrindo, em entrevista coletiva após o treinamento realizado ainda em Porto Alegre - onde o Peru eliminou o Chile por 3x0 na semifinal.

Outro confronto que terminou com o triunfo do Peru é mais curioso e está marcado para sempre na memória do futebol local. Em 1975 a Conmebol promoveu uma série de mudanças na Copa América. Depois de um hiato de oito anos sem a realização da competição, o torneio abandonou o nome original de Campeonato Sul-Americano e adotou a alcunha que sustenta até hoje.

Outra coisa que mudou foi o formato. A Copa América abandonou a sede fixa e passou a ser disputada em jogos de ida e volta nas cidades dos países envolvidos. O Brasil liderou o grupo A, que tinha Argentina e Venezuela, e se classificou para pegar o Peru, líder da chave B, que tinha ainda Chile e Bolívia.

Como forma de poupar os principais craques, o Brasil fixou sua base em Belo Horizonte e montou um time apenas com jogadores dos clubes de Minas Gerais. A fórmula deu certo na primeira fase, mas o resultado foi desastroso no mata-mata.

Sob o comando do ídolo Teófilo Cubillas, o Peru surpreendeu o Brasil no Mineirão e venceu por 3x1. A partida teve direito a um golaço de Cubillas cobrando falta.

Na iminência de ser desclassificado, o técnico Oswaldo Brandão foi autorizado a reforçar a equipe para o jogo de volta, em Lima, capital peruana. Nomes como Waldir Peres e Roberto Dinamite foram chamados. A Seleção Brasileira conseguiu reagir e ganhou por 2x0, com gols de Julio Meléndez (contra) e Campos, atacante que à época defendia o Atlético-MG.

Apesar do resultado positivo, o torneio não previa critérios de desempate nem prorrogação e disputa por pênaltis. Com uma vitória para cada lado, o jeito foi decidir o finalista no cara ou coroa. Na moeda jogada para cima, o Peru levou a melhor e decidiu o título com a Colômbia.

Na decisão, os colombianos venceram o primeiro jogo, em Bogotá, por 1x0, e os peruanos devolveram o revés vencendo por 2x0 em Lima. Um terceiro encontro foi marcado então em campo neutro, em Caracas, na Venezuela. O Peru voltou a vencer, dessa vez por 1x0, e ficou com o título da Copa América. O segundo da sua história – o outro foi em 1939.

A primeira vez que o Peru ganhou do Brasil foi em 1953, triunfo por 1x0 pela Copa América, em Lima.