Frentista é atropelado por viatura do Corpo de Bombeiros em Goiás

Uma viatura do Corpo de Bombeiros atropelou um frentista, em Formosa, Goiás. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o funcionário do posto de combustíveis é atingido pelo veículo. O caso aconteceu na noite do dia 28 de dezembro, mas as imagens só foram divulgadas na última quinta-feira (4).

Após abastecer, a viatura avançou e atingiu o frentista do posto. O motorista estava sozinho no veículo. Ao G1, o Comando dos Bombeiros disse que está investigando o caso.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista disse deu a partida no carro por acidente após seu o pé dele ficar preso entre os pedais do freio e do acelerador do veículo, que tem câmbio automático.

A corporação disse ainda que o bombeiro militar desceu do veículo e prestou atendimento ao frentista atingido. A vítima disse que estava bem e optou por não receber atendimento médico. O Corpo de Bombeiros disse que lamenta o caso e se coloca à disposição para mais esclarecimentos.