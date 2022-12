Frescor na Virada Salvador: artistas comemoram chegada do Palco Brisa

O retorno do Festival Virada Salvador traz uma série de novidades. Uma das mais legais é o palco Brisa, que reúne somente atrações locais. Como sugere o próprio nome, nesse espaço, a ideia é abrir oportunidades para artistas que estão crescendo no cenário soteropolitano terem a visibilidade de um festival de proporção nacional. A curadoria do palco é do produtor Alex Pinto, gestor de carreiras de artistas como Àttooxxá e Afrocidade - duas bandas que estarão presentes no festival que segue até domingo na Arena Daniela Mercury.

Nos três primeiros dias de espetáculo, o Brisa traz um projeto mais diverso, contemplando uma gama de vertentes da música, como o pagode, samba, rap, ijexá, pagotrap e reggae, além da música eletrônica que vai rolar durante os intervalos das bandas. No dia 31, o palco Brisa mostra uma programação que contempla projetos da força feminina.

Nêssa vai para a segunda apresentação no Festival Virada (Florian Boccia/divulgação)

A cantora Nêssa é um desses nomes. Ela conta que, apesar das dificuldades recentes do setor artístico, a pandemia foi um tempo de aprendizado: conseguiu levar seu show para outros estados, compôs, fez parcerias e projetos e vai encerrar o ano no Festival Virada. “Estou muito confiante de que 2023 será um ano de colher bons frutos de um trabalho árduo que tem sido construído nesses cinco anos de carreira”, diz. Para a Virada, ela promete um repertório novo e coreografias especiais.

Nininha Problemática vai se apresentar no evento pela segunda vez e conta que, nesta edição, chega mais forte por ter entendido a potência do próprio trabalho. “Esse é o maior palco em que me apresentei e estou muito animada, ansiosa. Vou entregar um pouco do que faço no meu repertório autoral, muita coreografia, look belíssimo e muita animação, que não falta no meu show”, garante.

Nininha Problemática promete look bafo e muita coreografia (Lane Silva/divulgação)

No dia 1º, a programação do Brisa traz nomes do rap, trap e hip hop. Ravi Lobo é veterano do rap soteropolitano: há 12 anos, fundou, ao lado de Moreno, o grupo Nova Era, um dos mais importantes da história do rap na cidade. Em 2022, lançou carreira solo e vai se apresentar na Virada pela primeira vez.

Ele diz que o palco Brisa é fruto da luta de diversos artistas, produtores e agitadores culturais que vieram antes dele. O artista está trabalhando na promoção de seu EP, Shakespeare do Gueto. “É a realização de um sonho conjunto, uma revolução conjunta. Estou feliz demais de fazer parte dessa virada de chave. Espero que no ano que vem a gente tenha oportunidade de estar no palco principal porque mostramos a verdade e a cara da cidade", afirma Ravi.

Ravi Lobo se apresenta no Palco Brisa no domingo, dia 1º de janeiro (Lane Silva/divulgação)

É isso que também defende o compositor e beatmaker Guedez, que participa como convidado do grupo Não Pode Ser Nada: “Criamos o primeiro festival de trap e pagotrap de Salvador, o Soteropagotrap, que compartilha a mesma ideia do Brisa. Por isso, a importância de tocar lá”. Assim como Ravi, outros nomes se apresentam na Virada pela primeira vez e a curadoria fez uma série de dobradinhas para viabilizar mais gente: Vandal convida Áurea Semiséria; Felipe Barros convida Márcia Castro; Gibi e Sistema Paggotrap convidam Daí; e o Afrocidade convida Shook. Além deles: O Kanalha, Melly, A Dama e Oh Polêmico.

Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington afirma que a agenda do festival tem o propósito de sempre se aperfeiçoar. "Estamos com o dobro do tamanho, o dobro de shows, o dobro de diversão e também com o dobro de entusiasmo. Toda a prefeitura está trabalhando pra fazer o melhor de todos os festejos de Réveillon do Brasil”, declara.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis diz que o Brisa é um brilho na festa, de grande magnitude: “Somos ecléticos e cheios de talentos que despontam nos quatro cantos da nossa cidade. Enaltecer a nova cena é enaltecer o presente e o futuro de nossa cultura. Estamos muito felizes com esse novo projeto dentro da magnitude que é o Virada Salvador”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO PALCO BRISA:

Quinta (29/12)

DJ Peuz

DJ Alvaro Réu

Fora da Mídia + Maíra Lins

Felipe Barros + Márcia Castro

Laiô e Pedro Pondé

Gibi e Sistema Paggotrap + Daí

Oh Polêmico

Sexta (30/12)

DJ Peuz

DJ Pivoman

Ravi

Roça Sound

Afrocidade + Shook

O Kanalha

Diggo

Sábado (31/12)

Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática

Domingo (1/1)

Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr. Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO PALCO PRINCIPAL:

Quinta (29/12)

16h às 16h40 FILHOS DE GANDHY

17h às 18h RAFA E PIPO

18h30 às 20h DILSINHO

20h30 às 22h ALOK

22h30 à 0h XAND AVIÃO

0h30 às 2h DURVAL LELYS

2h30 às 4h SIMONE

4h30 às 6h PARANGOLÉ

Sexta (30/12)

16h às 16h40 CORTEJO AFRO

17h às 18h THIAGO BRAVA

18h30 às 20h XANDDY HARMONIA

20h30 às 22h MARI FERNANDEZ

22h30 à 0h JORGE & MATEUS

0h30 às 2h PSIRICO

2h30 às 4h VITOR FERNANDEZ

4h30 às 6h É O TCHAN

Sábado (31/12)

16h às 16h40 MALÊ DEBALÊ

18h às 19h LINCOLN

19h30 às 21h LÉO SANTANA

21h30 às 23h WESLEY SAFADÃO

23h30 à 1h CLAUDIA LEITTE

1h30 às 3h ZÉ VAQUEIRO

3h30 às 4h45 JOÃO GOMES

5h15 às 6h30 THIAGO AQUINO

Domingo (1/1)

16h às 16h40 OLODUM

17h15 às 18h30 LA FÚRIA

19h às 20h45 DANIELA MERCURY

21h15 às 22h30 SAULO

23h à 0h15 DANNIEL VIEIRA

0h45 às 2h TIMBALADA