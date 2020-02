Friends: HBO Max confirma gravação de especial

A HBO Max confirmou oficialmente a reunião dos protagonistas de Friends para um especial de uma hora, que vai ao ar na plataforma de streaming da Warner Bros. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry retornarão ao estúdio original da comédia que marcou a televisão mundial para se encontrar com os criadores David Crane e Martha Kauffman.

O elenco de Friends compartilhou a notícia em suas redes sociais e agitou a internet. "Está acontecendo", disse Jennifer Aniston, na postagem com quase 4 milhões de curtidas e 140 mil comentários. O ator, chef e modelo Antoni Porowski respondeu, em caixa alta: "Nada mais importa". A atriz Michelle Pfeiffer não escondeu a surpresa: "O quê?!!". A jornalista da CNN Mari Palma entrou na brincadeira e exclamou: "Vcs parem de brincar com meus sentimentos".

Juntos, eles vão gravar o programa de uma hora que deve ser lançado junto com o HBO Max, previsto para maio nos Estados Unidos. "Acho que você pode chamar este de 'aquele em que todos se juntam novamente'", brincou Kevin Reilly, chefe de conteúdo do HBO Max. O produtor, que trabalhou em Friends há anos atrás, afirmou se sentir "maravilhado" ao ver a comédia se conectar com diversas gerações.

Além do especial, a HBO Max também vai disponibilizar todos os episódios da série, que estarão no seu serviço de streaming a partir de maio, quando estreia a plataforma que deve disputar público com Netflix, Disney+ e Amazon Prime. De acordo com a revista Variety, as seis estrelas do elenco devem receber pelo menos US $ 2,5 milhões cada para participar do especial.

Considerada uma das comédias mais influentes de todos os tempos, Friends teve 10 temporadas, transmitidas entre 1994 e 2005. O primeiro episódio foi ao ar em 22 de setembro de 1994, quando o público conheceu pela primeira vez Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross.

Com uma premissa simples - seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta - Friends, que completou 25 anos em 2019, acabou se tornando uma das séries mais populares da televisão. E emplacou 10 temporadas, 236 episódios, muitos deles com participações especiais.