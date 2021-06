Frituras e afeto: a história de amor e empreendedorismo de Luciene e Murilo

Há 20 anos, o pai de Luciane Marques Araújo desenvolveu uma receita de pizza que, ao invés de ser assada no forno, era frita. Bem recheada, o lanche virou um sucesso na família e entre os amigos. Antes de falecer, o pai fez a família prometer que não deixaria a receita morrer. Tempos depois, Luciene e o esposo Murillo Araújo decidiram investir tudo o que tinham para ver o sonho crescer e prosperar. Estava criado o Pizzafrita.Brasil (@pizzafrita.brasil).

No início, eles trabalhavam com entregas e as vendas começaram a crescer. Depois perceberam que tinham a possibilidade de abrir uma loja física e assim fizeram no dia 13 de março de 2020. A falta de recursos fez com que o casal de empreendedores levasse os utensílios de casa para incrementar a loja e, durante meses, fizeram todas as refeições no lugar de trabalho até conseguirem novamente equipar a casa. “Quando a loja estava inaugurada e as vendas nos empolgando, veio a pandemia e os decretos de restrição que nos fizeram precisar fechar”, conta Luciene.

Não bastasse, Luciene descobriu que estava grávida semanas depois. A gravidez não planejada aconteceu num período em que ambos foram contaminados com COVID-19. Hoje, a pequena Liz, 4 meses, Enzo, 8, e Júlia, 11(os últimos filhos das uniões anteriores) integram essa equipe de empreendedores resilientes e corajosos, que desconhecem o significado da desistência.

A história desse casal empreendedor será o tema do primeiro programa ao vivo Empregos e Soluções do mês de junho. Eles foram esco Na oportunidade, Flávia Paixão vai contar com detalhes como eles conseguiram vencer obstáculos e os planos de expansão dessa marca que, em breve, ampliará os serviços e produtos com uma coxinharia, filial em Salvador e sonham em desenvolver franquias por todo o Brasil.

O programa ao vivo Empregos e Soluções é uma realização do CORREIO e é apresentado todas as quartas-feiras, na página do Instagram, às 18 horas.