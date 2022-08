Fronteiras do Pensamento começa nesta segunda (8), com desconto para a Bahia

Os baianos interessados em acompanhar a versão online do Fronteiras do Pensamento terão um desconto de 30% na inscrição. O evento, que já ocorreu em Salvador por nove vezes, não vai passar pela capital baiana neste ano.

Para compensar, o público da Bahia vai poder acompanhar o evento integralmente pela internet, a partir desta segunda-feira (8). Para ter direito à redução no preço, a pessoa deve usar o cumpom BAHIA2022 no ato da inscrição, no site www.fronteiras.com. O valor original é R$ 949. Com o desconto, cai para R$ 663.

Em 2022, o projeto terá palestrantes como Luc Ferry, Maria Homem, Ribeiro Sidarta, Steven Johnson, Élisabeth Roudinesco, Martha Gabriel, Stuart Firestein e Natalia Pasternak para refletir sobre o tema Tecnologias para a Vida. Apenas São Paulo e Porto Alegre recebem os encontros ao vivo.

A previsão é de que em 2023, o projeto esteja de volta a Salvador. "Salvador, cidade que respira cultura, sempre acolheu muito bem o Fronteiras do Pensamento. Quando os palestrantes internacionais descobrem que a Bahia pode fazer parte do seu roteiro no Brasil, a aceitação para participar fica ainda mais fácil; há um desejo das pessoas conhecerem Salvador, esta força realmente existe. Nossa intenção é voltarmos ao presencial em 2023, e a boa notícia, é que junto a nosso parceiro, a Caderno 2 Produções, estamos num processo bem avançado nas negociações de patrocínio”, comenta o diretor executivo do Fronteiras do Pensamento, Pedro Longhi.

Das 12 conferências desta edição, seis acontecem presencialmente a partir desta segunda-feira (8) em São Paulo e Porto Alegre, e cada uma passa a ser oferecida em ambiente virtual nove dias após a realização. Outras seis acontecem exclusivamente on-line, sendo que três delas estão disponíveis a partir do dia 8 de agosto, e outras três no dia 22, com acesso para assinantes até 15 de dezembro.

Nas palestras presenciais, estão o neurocientista Stuart Firestein e a cientista brasileira Natalia Pasternak (juntos); o escritor Frédéric Martel; o pesquisador e especialista em inovação Steven Johnson; o filósofo best-seller Luc Ferry; a psicanalista Élisabeth Roudinesco e o físico e astrônomo Marcelo Gleiser.

Já as conferências online trazem as ideias da geneticista Mayana Zatz; do escritor e mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras Jorge Caldeira; do neurocientista brasileiro e especialista em sono Sidarta Ribeiro; da psicanalista e uma das intelectuais mais influentes do país Maria Homem; da pensadora digital Martha Gabriel, e do pesquisador das tecnologias da inteligência Rodrigo Petrônio.

Tecnologias para a vida

"A terceira revolução industrial terá um impacto em nossas vidas, nas próximas três ou quatro décadas, maior do que toda a evolução tecnológica anterior." A partir desta frase do filósofo francês Luc Ferry, o curador do evento, Fernando Schüler, desenvolveu o tema para a edição 2022 do Fronteiras do Pensamento: Tecnologias para a vida.

A rápida mutação tecnológica é o grande fato da vida contemporânea – mais visivelmente nas dimensões ecológica e econômica; mais sensivelmente nas dimensões social e existencial. "O ponto é que a tecnologia carrega consigo um aspecto sombrio. As redes sociais geraram patologias inesperadas e ainda pouco compreendidas. O debate público se tornou um território tribal, feito de ódios e baixa empatia; a inteligência artificial permite amplos processos de controle de opinião, invasão de privacidade, e apresenta mesmo um horizonte distópico. São os riscos de um mundo que avança com inédita velocidade. Um mundo fascinante, do qual ninguém está disposto a renunciar," afirma Schüler.

Serviço

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO 2022 - 16ª TEMPORADA

TECNOLOGIAS PARA A VIDA

Conferências On-line - Na plataforma www.fronteiras.com em:





8 de agosto

Mayana Zatz

Jorge Caldeira

Sidarta Ribeiro

22 de agosto

Maria Homem

Martha Gabriel

Rodrigo Petrônio

Conferências presenciais:

(Disponibilizadas na plataforma digital nove dias após sua realização)

8 de agosto – SP

10 de agosto – PoA

Stuart Firestein e Natalia Pasternak

29 de agosto – SP

31 de agosto - PoA

Frédéric Martel

12 de setembro -SP

14 de setembro – PoA

Steven Johnson

19 de setembro - SP

21 de setembro – PoA

Luc Ferry

17 de outubro – SP

19 de outubro - PoA

Élisabeth Roudinesco

7 de novembro – SP

9 de novembro - PoA

Marcelo Gleiser

PACOTE 100% On-line:

Valor: R$ 949,00

Valor com Desconto utilizando o código BAHIA22: R$ 663,00

Onde saber mais: www.fronteiras.com

Informações: relacionamento@fronteiras.com

Fone: (11) 97624-7423

Whatsapp: 11 93775-5752