Frota diz que foi pivô da separação de Claudia Raia e Jô: 'Na frente dele'

O relacionamento de Claudia Raia e Alexandre Frota ganhou as notícias da época logo após o término da musa com Jô Soares. A atriz já disse que o namoro com o então galã em meio a sua "dor de corno". Mas, agora, Frota apresentou uma versão diferente.

Em entrevista ao podcast "Não é nada pessoal", o ex-deputado federal disse que conheceu a atriz quando ela ainda estava em um relacionamento com Jô e revelou que chegou a pegar Claudia pela mão na frente do apresentador, quando o namoro deles estava estremecido.

Frota conheceu a atriz pouco antes do Carnaval, quando foi informado que desfilaria ao lado dela pela escola de samba Beija-Flor. Ele seria Adão e ela Eva.

"Falaram que a Eva ia ser a Claudia Raia, namorada do Jô Soares. E aí ficou aquela coisa porque pensei que tinha que conhecer. Aí tinha uma feijoada no Rio muito famosa chamada Feijoada do Amaral, que é tipo um pré-carnaval. E eu fui na parada já sabendo que eu ia ser o Adão. Quando cheguei dei de cara com a Claudia, vi e falei: 'irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha'", disse.

Depois, o ex-deputado disse que o fato de ela estar comprometida não foi um problema e que deu em cima da atriz na feijoada.

"Pensei nisso e fui para o ataque. Troquei uma ideia com ela e passaram alguns dias. A relação dos dois estava estremecida e eu resolvi perguntar onde ela estava. E ela estava gravando o programa do Jô. Eu entrei dentro do teatro e peguei ela pela mão na frente do Jô Soares. Lembro até hoje que ele ficou olhando para a minha cara", relatou Frota.

O ex-deputado também falou sobre o momento do término e disse que a separação teve relação com a idade deles: "Vivemos muitas histórias e fizemos muitas coisas legais, mas eu era muito novo e ela também. Aí obviamente chegou uma hora que a coisa não deu certo. Partiu de mim".