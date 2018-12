Frota é condenado por atribuir fala falsa sobre pedofilia a Jean Wyllys

O ator e deputado federal eleito por São Paulo, ALexandre Frota (PSL), foi condenado nesta terça-feira (18) por injúria e difamação em processo do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ). Ele deve pagar multa de R$ 295 mil e pegou uma pena em prisão que foi revertida para prestação de serviços, mas ainda cabe recurso da decisão. A informação é da Folha de S. Paulo.

Em abril do ano passado, Frota postou em um perfil seu em rede social uma foto de Wyllys com a frase "A pedofilia é uma prática normal em diversas espécies de animal (sic), anormal é o seu preconceito", atribuindo ao parlamentar a fala.

Foram quase 10 mil compartilhamentos e mais de 4 mil curtidas na postagem. O problema é que a frase nunca foi dita por Wyllys, que buscou a Justiça.

Na Justiça Federal de São Paulo, Frota foi condenado a 2 anos e 26 dias de prisão, pena que deveria ser cumprida em regime aberto - mas foi substituída por prestação de serviços comunitários e limitações nos finais de semana. Também foi condenado a pagar 620 dias-multa pelos crimes, o que dá cerca de R$ 295 mil.

"A frase foi criada com a finalidade de difamar Jean Wyllys, causando na comunidade cibernética o sentimento de repúdio por empatia emocional com as vítimas de pedofilia", diz a decisão da Adriana Freisleben de Zanetti. Na defesa, Frota pediu que a Justiça não recebesse a queixa-crime, afirmando que a "vontade de retratação cabal às ofensas geraria a extinção da punibilidade, independente da vontade do autor".

A condenção não impede que Frota assuma o cargo para o qual foi eleito, já que esse tipo de infração não está na Lei da Ficha Limpa.